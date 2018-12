Críticas a Dani Martínez por las bromas a 'El Langui' en 'Mi Casa es la Tuya' 'El Langui' visita a Bertín Osborne en 'Mi Casa es la Tuya'. / Telecinco El actor y cantante ha hablado sin tapujos de su discapacidad CARLA COALLA Sábado, 29 diciembre 2018, 01:05

Ejemplo de superación y de vida. Una descripción hecha a imagen y semejanza de 'El Langui', que en el programa de Bertín Osborne, 'Mi Casa es la Tuya', dedicado a Diego 'El Cigala' se ha convertido en el gran protagonista. A pesar de que él mismo afirmaba que era el propio Diego quien tenía una «capacidad de superación increíble, ha pasado por cosas muy chungas y no ha sido fácil para él salir adelante», han sido sus recuerdos y reflexiones los que han hecho estallar en aplausos a las redes sociales. Incluso el propio Bertín ha querido elogiar la capacidad del polifacético artista cuando este ha explicado que sus padres lo ayudaron mucho. «Siempre me obligaban a hacer las cosas por mí mismo y eso hizo que cada vez me exigiera más. Yo no era el último al que elegían cuando jugábamos al fútbol, yo era el que formaba los equipos», añadiendo que todo es una cuestión de «actitud. Yo me ponía de portero y me tiraba como el que más, me ponía de delantero y remataba como el que más». Pero justo cuando le ha asegurado a Bertín Osborne que cuando era pequeño «de mayor quería ser futbolista», Dani Martínez ha interrumpido diciendo que «él (langui) se vio sus capacidades y pensó que lo mejor era ser futbolista», haciendo una broma referida a la discapacidad del joven. Tanto Bertín como Dani, Diego y el propio Langui han estallado en carcajadas, al igual que cuando el humorista ha escenificado el modo de andar, de moverse y de comer de su compañero.

Aunque muchos usuarios de las redes sociales han aplaudido la manera en la que 'El Langui'habla sin tapujos de la discapacidad que padece, así como el hecho de que se ría de sí mismo, no han sido pocos los que han criticado la actuación de Dani Martínez. Incluso han atacado directamente a Bertín Osborne por su actuación en el programa de 'Mi Casa es la Tuya' dedicado a Diego 'El Cigala': «Me parece increible que Bertín, que tiene un hijo con una enfermedad se esté partiendo de risa con las bromas de mal gusto, humillantes, que constantemente le están haciendo a su invitado».