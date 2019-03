'Stranger Things' estrena el trailer de su tercera temporada Parte del reparto de 'Stranger Things'. El estreno de la serie protagonizada por Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard y Winona Ryder, entre otros, será el 4 de julio EDUARDO PANEQUE Gijón Miércoles, 20 marzo 2019, 17:11

Tras el avance de 'Game of Thrones' le toca el turno a otro fenómeno de los últimos años: 'Stranger Things'. La serie que comenzó siendo un revival que apelaba a la nostalgia de los que acudieron al estreno de 'E.T. el extraterrestre' o que habían tenido a Winona Ryder como ídolo juvenil ha conseguido crear un microuniverso para jóvenes y adultos. Y en esta guisa, el lanzamiento del tráiler oficial de la tercera temporada no podía ser menos.

Según se puede ver, en esta ocasión la historia arranca durante la fiesta de la independencia de Estados Unidos, el 4 de julio (Hawkins, 1985, en la ficción) y con la vuelta de un personaje muy esperado, Dustin (Gaten Matarazzo). La elección de esta cita no es baladí puesto que coincide con el día elegido para el estreno de la nueva temporada.

A partir de ahí, más o menos lo de siempre: fenomenos extraños, desapariciones inexplicables, y un gran centro comercial. Se ve a los personajes principales, encabezados por Eleven, Mike y Will pasando el rato en este enorme emporio al son de una contundente declaración: «Ya no somos unos críos. ¿Creímos que ibamos a pasar el resto de nuestra vida jugando en el sótano?»

Los hermanos Duffer -creadores de 'Stranger Things'- han mantenido al elenco principal: Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp, Sadie Sink y por supuesto, los veteranos David Harbour y Winona Ryder.