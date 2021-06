Las palabras que le dedica Karlos Arguiñano a Fernando Simón «Ha dado la cara en todo momento en estos quince meses», admitió el cocinero de Antena 3 Karlos Arguiñano. / e. c. EL COMERCIO Gijón Miércoles, 2 junio 2021, 18:12

Karlos Arguiñano ha vuelto a abordar un tema de actualidad en su programa de cocina de Antena 3. En esta ocasión el popular chef ha tenido unas palabras de recuerdo para el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que en los últimos días también habia recibido críticas por parte de Ana Rosa Quintana.

Durante la elaboración de uno de sus platos, Arguiñano ha querido destacar la dureza soportada por todo el mundo durante la pandemia. «Todos hemos hecho esfuerzos en este viaje. Creo que de este viaje no se ha librado nadie», aseguraba el cocinero, que no dudó en reconocer la labor de Fernando Simón. «¿Sabeís con quién me he encariñado? Con el doctor Simón».

Reconoció que «ha dado la cara en todo momento en estos quince meses». Karlos Arguiñano entiende que «se habrá equivocado, como nos equivocamos todos, pero veniamos de la nada, de no tener idea», destacando sobre todo la exposición de Simón ante la opinión pública. «Ha dado la cara todos los días y le tengo mucho respeto», apuntó.