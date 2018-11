Pasapalabra: «Si fallo esa me destierran», Fran González habla de Asturias Fran y Manolo han vuelto a verse las caras. / Telecinco El asturiano ha vuelto a sorprender con su rápida resolución del rosco final CARLA COALLA Miércoles, 14 noviembre 2018, 21:35

No es ningún secreto para los espectadores de 'Pasapalabra' que a Fran González no lo amedrantan ni los fallos ni sus contrincantes, sea quien sea el que esté a su lado respondiendo preguntas en el rosco. Eso, precisamente, es lo que ha vuelto a demostrar hoy al barrer, literalmente, con las letras en la primera vuelta. El asturiano no ha conseguido rascar muchos segundos en las pruebas previas, por lo que ha apretado el acelerador y ha hecho todo un esprint de altura. En la primera vuelta, Fran ha conseguido quedarse a solo cuatro letras del bote, con opción a resolverlas todas, para lo que Christian Gálvez lo ha visto «demasiado tranquilo». «¿Pedimos sidra?«, bromeaba el presentador.

Y es que lo cierto es que Fran González ha parecido no inmutarse al final del programa de hoy de 'Pasapalabra', salvo cuando ha respondido a la letra 'o', correspondiente a «la capital de Asturias». «Si fallo esa me destierran», decía el intrépido concursante con una gran sonrisa. Ha conseguido acertar otra más y quedarse a solo tres palabras del bote, con solo ocho segundos. «¿Cómo te quedas? Muerta», bromeaba con Christian. Pero Fran no ha conseguido resolver el rosco completo, pues un fallo en la letra 's' ha sido el que ha acabado con la adrenalina que se desprendía del ambiente tras el último logro del asturiano. Tanto él como Manolo se han llevado el abrazo del presentador «porque se lo merecen», ya que ambos han hecho un gran trabajo.