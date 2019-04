La muertes más trágicas en series televisivas La muerte de Miguel Alcántara dejó un gran vacío en la ficción. / Televisión Española Soñamos con finales felices, con unos protagonistas que hacen realidad sus sueños, pero a veces ese esperado desenlace se trunca y tenemos que enfrentarnos a pérdidas que sentimos como nuestras. ¡Hoy repasamos algunas de ellas! CARLA COALLA Domingo, 21 abril 2019, 16:18

1. Miguel Alcántara. La repentina e inesperada muerte de este personaje de 'Cuéntame cómo pasó', al que daba vida el actor Juan Echanove, no solo fue toda una sorpresa para el público, sino que también escribió el punto y aparte de una de las ficciones con más historia de la televisión española. De hecho, los espectadores sufrieron y se recompusieron con su hermano Antonio y su viuda, Paquita, que lloraron desconsolados el devastador desenlace.

Miguel Aálcántara en 'Cuéntame cómo pasó'. / Televisión Española

2. Will Gardner. Sin avisar y dejando la trama completamente abierta. Así murió Will Gardner, uno de los personajes protagonistas de la serie 'The Good Wife'. El abogado moría por un disparo que no iba dirigido a él pero que le provocó la muerte. Su salida hizo que la ficción perdiese buena parte de su esencia, además de un número significativo de seguidores.

El personaje de Will Gardner volvió para el final de 'The Good Wife'. / Antena 3

3. Chanquete. La muerte de Chanquete marcó una época, sobre todo para los millones de niños de los 80 que lloraron y rieron cada una de las aventuras de los vibrantes personajes de 'Verano Azul'. Fue uno de los más queridos y su muerte sobrecogió tanto a mayores como a pequeños, que no esperaban que la ficción tuviera que afrontar esa trágica pérdida.

La muerte de Chanquete marcó una época. / Televisión Española

4. Derek Shepherd. Si hay una muerte que en los últimos años ha costado superar a los espectadores, y a la que aún los personajes de su serie tratan de sobreponerse, es la del neurocirujano Derek Shepherd en 'Anatomía de Grey'. El actor Patrick Dempsey abandonaba precipitamente la serie creada por Shonda Rhimes y con él su alter ego, el médico que dejaba viuda a la gran protagonista de la ficción, Meredith Grey, y a un buen número de seguidores llorando el devastador final del personaje.

Derek y Meredith cautivaron a la audiencia con su romance. / ABC

5. Jon Snow. No fue al tercer día, pero para tranquilidad de los millones de fans de 'Juego de Tronos', Jon Snow resucitó. Un hecho que los espectadores esperaban, un rumor que circulaba y que acabó por confirmarse y una certeza que la exitosa ficción de la HBO acabó por confirmar: todo se puede esperar. Ahora, con la temporada final en plena emisión, a solo cinco capítulos del desenlace, una cosa es segura, que Jon Snow tenía que estar.

Jon Snow en 'Juego de Tronos'. / Antena 3

6. Lola. Un cáncer de páncreas se llevó al personaje encarnado por Marián Álvarez en 'Hospital Central'. Cuando estaba a punto de tener la primera cita con Rai (Carles Francino), un encuentro que los espectadores llevaban ansiando varios capítulos, fue justo cuando ella descubrió que apenas le quedaban unas semanas de vida. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre el público, que lloró desconsolado un trágico desenlace en el que Lola muere en brazos de un desconsolado Rai.

Rai y Lola en 'Hospital Central'. / Telecinco

7. Lucía. La madre de 'Los Serrano' también perdió la vida trágicamente, justo el día en el que Lourditas daba a luz a su primer hijo. La imposibilidad de compatibilizar sus proyectos con la serie, después de tratar de justificar sus ausencias en varias ocasiones, terminó por provocar la salida de Belén Rueda de la ficción de la única manera creíble para el público, matando a su personaje. Aunque los guionistas trataron de paliar su falta con el fichaje de Jaydy Michel, el fallecimiento de Lucía hizo que la ficción sufriera una significativa pérdida de audiencia.

Imagen promocional de 'Los Serrano'. / Telecinco

8. Marcial. Otro trágico accidente de tráfico se llevó la vida de uno de los personajes más emblemáticos de 'Médico de Familia', el de Marcial. A diferencia de la rápida muerte de Lucía, el personaje al que daba vida Jorge Roelas estuvo agonizando envuelto en un dramático accidente de tráfico que hizo sufrir a la audiencia hasta el final, cuando el entrañable Marcial perdió la vida sin que sus compañeros pudieran hacer nada por evitarlo.

Los personajes de la mítica serie han cambiado mucho en estos años. / Divinity

9. Julián. Es una de las pérdidas más recientes de una serie de televisión que el año que viene volverá a la pequeña pantalla. Julián, el enfermero del Sámur de 'El Ministerio del Tiempo', perdía la vida en una misión al comienzo de la tercera temporada de la serie. El retraso de la confirmación del regreso de la ficción provocó que algunos de los actores ya tuvieran compromisos profesionales que no podían aludir, por lo que mientras Amelia (Aura Garrido) fue capaz de compaginar sus proyectos para participar en la mitad de la temporada y dejar abierta la puerta al regreso de su personaje, Julián (Rodolfo Sancho) perdió la vida y cerró la posibilidad de regresar a la ficción.

Hugo Silva cogió el relevo de Rodolfo Sancho. / Televisión Española

10. El Duque. Sin duda alguna, esta es una de las muertes más impactantes de la televisión patria de los últimos años. La muerte de 'el Duque' (Miguel Ángel Silvestre), en brazos de Catalina (Amaia Salamanca), inundaba de lágrimas los ojos de millones de espectadores, que no podían creer que la historia de Cata y Rafa no tuviera un final feliz. La serie dejaba abierta la puerta a una tercera temporada en la que también ella perdería la vida.