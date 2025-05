La promesa de Pelayo Díaz con Asturias cuando acabe su paso en 'Supervivientes'

S. V. Lunes, 12 de mayo 2025, 19:29 Comenta Compartir

La gala de 'Supervivientes' de este domingo dejó un momento muy especial, el puente de las emociones protagonizado por Pelayo Díaz. El concursante se abrió en canal ante toda España, recordando algunos de los momentos que han marcado su vida, desde su infancia hasta la actualidad. Estar lejos de los suyos, en Honduras, por su participación en el reality le ha hecho valorar más el tiempo que pasa con sus familiares y por eso hizo una promesa con respecto a ellos y Asturias.

El asturiano que está siendo toda una sorpresa en esta edición del programa por su resistencia, fuerza y su gran faceta como superviviente, lleva meses dejando ver un poquito más de cómo es realmente Pelayo Díaz más allá de esa faceta de tío rodeado de lujo con una personalidad muy fría. Nada más lejos de la realidad; se está mostrando cercano, empático y coherente. Ayer repasó junto a la presentadora Laura Madrueño episodios tan complciados de su vida como el 'bullying' que sufrió en el colegio en Oviedo (aunque no quiso dar el nombre de qué centro era), cómo conoció a David Delfín y surgió ese bonito amor y lo mal que lo pasó cuando murió.

También tuvo unas palabras preciosas hacia sus familiares, por quienes tiene una adoración absoluta, tanto que los lleba grabados en su piel en forma de tatuajes. Ese, el de la familia, fue el primer peldaño que pisó del puente de las emociones. «Mi familia trabajó muy duro para darnos a mí hermana y a mí lo mejor, que tuviéramos las oportunidades que qusiéramos coger», contaba Pelayo Díaz.

Reflexionó lo que le ha costado llegar donde está y que eso es gracias al esfuerzo y al apoyo, a partes iguales, de sus padres. «Me he dado cuenta de que las cosas no te las regalan, cuesta mucho llegar a cualquier sitio. Gracias a la infancia que he tenido estoy donde estoy».

Y es que el asturiano lleva muchos años fuera de la tierrina y eso ha hecho «que no vea a mi familia tanto como quisiera porque me fui de casa hace veinte años ya». Se fue, dijo, persiguiendo un sueño: estudiar moda en Londres en una universidad a la que era muy complicado acceder. «Mi padre me prometió que si lo lograba, me quedaba allí, pero que si no, me tenía que volver a Oviedo a trabajar con él. Cuando lo hice, después de un año preparándome y me aceptaron, fue la primera vez que vi a mi padre llorar diciéndome que había hecho ese trato conmigo porque sabía que lo iba a conseguir».

Recordando ese momento, en el que le fue imposible, contener las lágrimas, Pelayo Díaz dijo que sintió «a mis padres verdaderamente orgullosos de mí y a partir de ahí cambió todo. Empecé a trabajar en la moda y siempre he dentido el apoyo de mi familia. Siempre les estaré agradecido», expresó.

Es por eso que en Honduras, donde hay demasiado tiempo para reflexionar y pensar en las personas a las que queremos, Pelayo se ha puesto una meta, un objetivo. «Me gusta acabar el día reflexionando y por eso me he prometido, estando aquí, que mínimo un fin de semana al mes voy a subir a Asturias para dedicarle tiempo a mis padres, a mis abuelos, a mi hermana, a mis sobrinos, que no me quiero perder cómo crecen», dijo emocionado. También se refirió en esos términos a la familia que se elige, a los amigos, todos ellos una proridad.

