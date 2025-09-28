J. Moreno Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:59 Comenta Compartir

Unos siete segundos dice el presentador Rodrigo Vázquez (Ourense, 37 años) que tardó en asimilar que era el nuevo presentador de 'Saber y ganar' en su edición de fin de semana. Tras su paso por 'El cazador', toma el relevo de Jordi Hurtado, que se dedica está temporada exclusivamente a la versión diaria del mítico concurso de La 2. Dice que no viene a sustituir a nadie. «El día que decida dedicarse a otros menesteres, no va a haber una figura que pueda sustituir a Jordi», asegura.

–¿Cómo fue el momento de la llamada en la que le comunicaron que presentaba 'Saber y ganar'?

–Me llamaron de Televisión Española, yo tuve una reunión por videoconferencia y fue donde me propusieron, por primera vez, la posibilidad de hacer 'Saber y ganar' el fin de semana. Tras preguntarlo como seis o siete veces, tardé un poco en asimilarlo. ¿Está pasando esto de verdad? Lo primero que pregunté a la directora de La 2 es si Jordi Hurtado lo sabía y si estaba de acuerdo. Puse solo una condición: hablar con Jordi, porque él también merece ser juez y parte en una decisión como esta. No quería entrar en 'Saber y ganar' sin que mi antecesor me diera la bendición.

–¿Cómo afronta este reto?

–Mi gran reto en 'Saber y ganar', a nivel personal, es intentar aprender, intentar salir mejor. En cualquier programa, en cualquier formato, algo puedes aprender. Y en este especialmente, por lo que representa el formato y lo que representa Jordi, por toda su trayectoria. Él ya ha pasado por fases en las que yo aún no he llegado. Es como si fuera a la universidad con un catedrático.

–Cuando acabó de grabar 'El cazador', ¿tuvo más proyectos entre sus manos?

–Sí, he rechazado cosas también, pero creo que en la tele a veces vales más por las cosas a las que dices que no que a las que dices que sí. En el caso de 'Saber y ganar' es que no le veía ninguna pega. Que Jordi te abra la puerta de su casa y te coja de la mano… Esperar en la tele a veces parece que es como dar un paso atrás pero es evolucionar. Yo me lo he pasado fantásticamente estos meses en A Coruña, yendo a la playita, viendo la tele, aprovechando para hacer mi vida y esperando algo que me ilusionase, que me apeteciese, sobre todo a nivel de carrera profesional.

–¿Qué es lo que no le apetecía hacer?

–Lo que no he aceptado (risas). El programa depende mucho de con quién lo hagas, depende del contexto, depende de mil historias, depende del propio formato del programa. No voy a entrar: Han llegado proyectos, y no solo de Televisión Española. Me han llamado de otros sitios, pero estoy aquí muy contento, en mi casa. Confío en la tele pública que ha sido mi escuela y mientras sigan confiando en mí, yo ahí voy a estar.

–Llegar a un programa tan asentado como 'Saber y ganar'. ¿Le da tranquilidad?

–Sí, pero depende de cómo lo quieras ver. Lo puedes enfocar por la parte de la tranquilidad o la parte de los nervios o la responsabilidad. Es una mezcla un poco de todo. Yo me lo tomo con naturalidad. Lo que más tranquilidad me da es el recibimiento por parte del equipo, con ilusión y viendo que confían.

–¿Qué consejos le ha pedido a Jordi?

–No le pregunté, yo le atraqué directamente. A ver si me da algún truco para la eterna juventud, y para llegar tan bien como ha llegado él.

–¿Se ve siendo el relevo de Jordi Hurtado cuando se retire completamente de la tele?

–Yo no me veo el relevo de nada ahora mismo, aparte Jordi Hurtado es insustituible. El día que decida dedicarse a otros menesteres, no va a haber una figura que pueda sustituir a Jordi. En la comunicación, cuando intentas hacer un intercambio de cromos o intentas que un muñeco se quiera parecer a otro muñeco, no sale bien, porque hay algo en el que todos somos los mejores, todos y cada uno de los que estamos en el planeta, que es en ser nosotros mismos. Si quieres ser una 'versión de' nunca vas a convencer al espectador.

–¿Se ha preparado de alguna manera especial para 'Saber y ganar'?

–A mí los concursos de la cultura general me encantan. Vengo de 'El cazador', que si no me gustase ya me hubiese ido de ahí. Me he ido fijando en los enlaces de las pruebas, apuntando notas y empapándome al máximo para entender un poco más las tripas del programa.