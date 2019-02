Parejas que se enamoraron en la televisión Chino Darín y Úrsula Corberó dieron vida a Carlos y Ester en 'La Embajada'. / Antena 3 No son pocos los personajes televisivos (actores, presentadores, directores, periodistas) que encontraron el amor gracias a la pequeña pantalla. ¿Qué mejor forma de anticipar la llegada de San Valentín que recordando estas historias con final feliz? CARLA COALLA Sábado, 9 febrero 2019, 17:35

1. Christian Gálvez y Almudena Cid

Cada una de las apariciones juntos no hace más que reafirmar el amor que une a esta pareja. Christian y Almudena se conocieron a raíz del paso de la ex-gimnasta por 'Pasapalabra' y se enamoraron. Hace solo unas semanas que Almudena y Christian estuvieron en el programa de Bertín, 'Mi Casa es la Tuya', en el que le contaron que lo suyo fue un auténtico flechazo. «Yo pensaba que él me decía tantas cosas bonitas porque era muy simpático», contaba entre risas la actriz sobre sus inicios con Christian.

Christian Gálvez recibe el apoyo de Almudena Cid en 'Pasapalabra'. / Telecinco

2. Ruth Núñez y Alejandro Tous

Eran los protagonistas de 'Yo soy Bea' en su primera etapa y la relación de amor que vivieron sus personajes, Bea y Álvaro, traspasó la pequeña pantalla. Tras once años, ambos se han convertido en una de las parejas más estables del panorama nacional, siempre discretos con su vida privada, así como con su boda, la que celebraron de manera sencilla en el año 2016. A pesar de que este verano han crecido los rumores de crisis, después de unas vacaciones por separado, por el momento no se confirma ninguna ruptura.

Los protagonistas de 'Yo soy Bea'. / Telecinco

3. Patricia Montero y Álex Adróver

Es la segunda pareja que salió de la serie 'Yo soy Bea', dando vida a los personajes de Be y Roberto. Aunque finalmente Álex Adróver abandonó la serie, dando paso a un nuevo protagonista masculino, él y su compañera de reparto no darían por concluida su historia, al contrario. Juntos desde el año 2008 y padres de una niña, Lis, ambos actores encaran ahora la recta final del embarazo de su segunda hija, así como los planes de boda (tras la romántica pedida de mano que tuvo lugar bajo el mar).

Patricia Montero fue Be en 'Yo soy Bea'. / Telecinco

4. Vanesa Romero y Alberto Caballero

Lo suyo fue un noviazgo a voces y una boda sorpresa, aunque el matrimonio no duró mucho. La actriz y el director de 'La que se avecina' se conocieron rodando la serie 'Aquí no hay quién viva', durante la cual Alberto Caballero tuvo una relación con la también actriz María Adánez. Sin embargo, sería después, con Vanesa Romero, cuando Caballero pasaría por el altar. A pesar de que lo suyo no funcionara, la actriz y modelo sigue «creyendo en el amor», mientras que Alberto ha rehecho su vida con otra intérprete de la serie, Miren Ibarguren.

Vanesa Romero es Raquel en 'La que se avecina'.

5. Vicente Vallés y Ángeles Blanco

Ahora rivales televisivos (él presenta Noticias 1 en Antena 3 y ella es una de las caras de Informativos Telecinco), se concieron en 1999, cuando compartían cadena. Siempre discretos con su relación, de la que no se supo nada hasta hace poco años, tienen un hijo en común.

Vicente Vallés es muy discreto con su vida privada. / Antena 3

6. Andrea Ropero e Iñaki López

Comparten plató y vida. Contaba el año 2013 cuando la pareja de periodistas comenzó a presentar 'La Sexta Noche', programa en el que se enamoraron y que les ha llevado a tener un hijo en común, Rake. Muchas veces han hablado de su relación sentimental, que continúa viento en popa, así como de lo bueno y lo malo de pasar tanto tiempo juntos.

Presentadores de 'La Sexta Noche'. / La Sexta

7. Ana Fernández y Luis Fernández (Lucho)

Sus personajes en 'Los Protegidos', Sandra y Culebra, vivieron un flechazo que culminó con una bonita historia de amor. Eso sí, se acabó antes la relación entre Ana y Lucho que entre sus personajes, pero esa historia que traspasó la pequeña pantalla hizo soñar a millones de espectadores.

Sandra y Culebra en 'Los Protegidos'. / Antena 3

8. Blanca Suárez y Mario Casas

Después de que los seguidores de 'El Barco' trataran de unirlos sentimentalmente de mil maneras diferentes, sería años después cuando su amistad se transformaría en algo más. ¿Todo a raíz de su reencuentro en 'El Bar', la cinta de Álex de la Iglesia? Siempre nos quedará la duda. De lo que no se puede dudar es de que lo suyo parece avanzar a pasos agigantados y de que los jóvenes, famosos y guapos actores están más felices que nunca, tal y como se refleja en sus rostros.

Blanca Suárez y Mario Casas en 'El Barco'. / Antena 3

9. Sergio Mur y Olivia Molina

Se conocieron en el rodaje de 'Física y Química' en la nueva remesa de actores que atrajo la serie tras unas primeras temporadas de éxito indudable y se enamoraron. Los actores también compaginan a la perfección sus carreras profesionales con su vida familiar y romántica, de hecho, se han convertido en una de las parejas más estables del panorama. Discretos con su vida privada, tampoco esconden lo bien que se encuentran como pareja.

Parte del reparto de 'Física o Química'. / Antena 3

10. Úrsula Corberó y Chino Darín

Ella vivió un desengaño amoroso, después de tres años de relación con el modelo Andrés Velencoso, y él aterrizó en 'La Embajada' para consolarla. Los actores se conocieron en el rodaje de la ficción de Antena 3, se enamoraron y desde entonces no hay momento que no compartan juntos. El éxito también los acompaña, de hecho, pues la carrera de Corberó continúa imparable (sigue triunfando con 'La Casa de Papel' ha nivel mundial) mientras que Chino no para de encadenar proyectos.