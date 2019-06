Diez series que están basadas en hechos reales El Ministerio del Tiempo. / Tve1 Personajes históricos, personas con una historia detrás que ha merecido ser contada, incluso personalidades del mundo de la realeza o de la alta sociedad CARLA COALLA Domingo, 2 junio 2019, 18:41

Varias son las series, nacionales e internacionales, que han basado su argumento en hechos reales. Repasamos algunas de ellas.

1.Orange is the new black. Tendría su homóloga española, 'Vis a vis', también con un éxito arrollador. Mientras 'OITNB' está a punto de estrenar su séptima y última temporada, la serie de Netflix acaba de anunciar que habrá una 'spin off' protagonizada por Maggie Civantos y Najwa Nimri. Ambas basan su argumento en la historia real de Piper Chapman, una mujer que entró en prisión y que decidió contar su historia en una biografía.

Orange is the new black. / Antena 3

2.Narcos. La serie cuenta el ascenso y la caída del narcotraficante Pablo Escobar, además de todas las personas que giraban en torno a él. Hace unos meses fue su viuda, Victoria Eugenia Henao, la que concedió una entrevista a Risto Mejide, en el marco de presentación de su autobiografía, en la que habló de lo real e irreal que se ve en la ficción.

Narcos. / Netflix

3.Isabel. La serie de Televisión Española, protagonizada por Michelle Jenner, cuenta la vida de Isabel de Castilla desde que su hermano Enrique los hiciera a ella y a Alfonso ir a la corte, hasta su muerte. Tres temporadas fueron necesarias para que la cadena pública recreara la vida de esta inolvidable monarca y de su esposo, el Rey Fernando de Aragón.

Fernando e Isabel, Reyes Católicos, en 'Isabel'. / Tve1

4.Carlos, Rey Emperador. Es la serie que da continuidad a 'Isabel', también emitida por Televisión Española, quedando en medio la película 'La Corona Partida'. La ficción está protagonizada por Álvaro Cervantes, que da vida a Carlos I de España y V de Alemania, y detalla cómo fue su vida, desde que llegó a España hasta que murió.

Isabel de Portugal y Carlos V, en 'Carlos, Rey Emperador'. / Tve1

5.Los Tudor. La serie cuenta la historia de Enrique VIII, Rey de Inglaterra, así como la búsqueda incansable de un heredero a través de sus numerosas esposas, a raíz de que rompiese tanto su relación con Catalina de Aragón, su primera y legítima esposa, como con el Papa de Roma y la religión católica.

Los Tudor. / Tve1

6.Lo que escondían sus ojos. Esta miniserie, protagonizada por Blanca Suárez y Rubén Cortada, desvela el romance vivido entre la marquesa de Llanzol y Ramón Serrano Súñer, ministro de asuntos exteriores de Franco y su cuñado, por estar casado con la hermana de su mujer. Ambos tuvieron una hija que Serrano Súñer nunca reconoció.

Lo que escondían sus ojos. / Telecinco

7.El Ministerio del Tiempo. Aunque el guión de la serie se centra en un ministerio de ficción, cada capítulo viaja en el pasado a un acontecimiento real de la historia de España. La pérdida de las colonias, la caída de la Armada Invencible o la leyenda del Cid son algunos de los hechos que la serie ha narrado.

El Ministerio del Tiempo. / Tve1

8.Timeless. Sus similitudes con 'El Ministerio del Tiempo' la han puesto en el foco de Javier Olivares, que se metió en pleitos con la productora por acusarles de robarles la serie. En su versión americana, con solo tres temporadas y una máquina del tiempo, en lugar de las puertas del Ministerio, 'Timeless' repasa varios acontecimientos de la historia de América, como el asesinato de J. F. Kennedy o la imposición de la 'ley seca'.

Timeless. / Mediaset

9.Niños robados. Miniserie que se basa en las noticias de prensa publicadas sobre la trama de niños robados que tuvo lugar en España y que implicaba, directamente, a una congregación religiosa y a un médico. La compra-venta de niños, robados a madres sin recursos para dárselos a familias poderosas, hizo que numerosas personas se pusieran a buscar a sus hijos o a sus verdaderos padres. La serie cuenta la historia de dos mujeres, o al menos recrea lo que puso pasar con muchas de estas víctimas.

Niños robados. / Telecinco

10.Felipe y Letizia. Miniserie de dos capítulos que recrea la historia de amor, o lo que ha traspasado de ella, de los actuales monarcas, Felipe VI y Letizia Ortiz, desde que se conocieron hasta el día de su boda. Todo lo que tuvieron que luchar, así como todo lo que ocurrió entre ellos y que hizo posible este enlace.