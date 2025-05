La verdad tras el plantón de Melody a Broncano en plena polémica por Eurovisión «Se ha enfadado», decía el presentador de 'La Revuelta' después de buscar a otro entrevistado 'in extremis'

Martes, 20 de mayo 2025

La final de Eurovisión se celebró el pasado sábado pero el festival sigue más presente que nunca tres días después. La polémica continúa, y continuará, con el televoto en entredicho (aún más) y el controvertido antepenúltimo puesto de la representante española. Sea como fuere Melody sigue dando mucho de qué hablar y si no que se lo digan a Broncano, que se vio vendido al dar la andaluza plantón y no conceder la entrevista prevista.

Y es que Melody a su llegada a España explicó que tras la participación en Eurovisión se tomaría un descanso. Eso hizo que la prensa no pudiera hablar con ella ni celebrar la típica rueda de prensa como se viene haciendo durante todos los años para conocer las impresiones y sensaciones de los artistas tras su paso por el festival. Eso en este caso no ha pasado, ya que viajó directamente a Sevilla para recontrarse con su familia.

Así que ni encuientro con los medios ni tampoco entrevista en 'La Revuelta' con David Broncano, lo que obligó a buscar a un entrevistado alternativo que cubriera el puesto de Melody. «Vamos a decirlo, iba a venir Melody, por una vez con RTVE estaba acordado desde hace dos meses», comenzó diciendo el presentador haciendo una referencia al pique existente entre las entrevistas de invitados de su programa y 'El Hormiguero' de Pablo Motos.

«Se ha ido, se ha enfadado porque lo ha dicho ella pero todavía no sabemos por qué», continuaba diciendo Broncano. «Se ha visto involucrada en un conflicto internacional y no sabe cómo salir», añadía Grison. «Primero quiere recontar los votos y luego ya viene», añadía entonces Ricardo Castella dándole su particular toque de humor.

Pero el enfado era visible. Porque la entrevista, según dijeron en el programa, estaba pactada desde hacía ya dos meses: «Es que me sabe mal porque ha habido otros días que la gente ya sabe que vamos a última hora con los invitados, pero justo hoy Melody, está hecho desde hace dos meses». Con todo Broncano acabó lanzándole un mensaje a la sevillana con un cierto toque de acidez: «Se ha ido directamente a su casa, creo, ha bajado las persianas y le deseamos que se recoloque un poco emocionalmente».

Con todo este embolado sobre la mesa, el programa se tuvo que buscar la vida para encontrar a un nuevo entrevistado 'in extremis'. Lo consiguó, el actor Manolo Solo, fue quien aceptó la invitación de última hora: «Le vamos a agredecer eternamente que nos haya salvado el culo» dijo Broncano, que explicó también que el programa «comienza a grabarse a las 17.30 horas y a las 17.33 se ha confirmado el

Broncano siguió detallando la gestión que hizo el equipo para buscar a un sustituto: «Es el día que más tarde hemos llamado a alguien, esto se empieza a grabar a las 17:30 y a las 17:33 se ha confirmado el invitado». Que finalmente fue Manolo Solo: «Le vamos a agradecer eternamente que nos haya salvado el culo», zanjó.

Dependiendo del puesto en Eurovisión

No obstante, según recoge el portal Informalia, la entrevista de Melody en 'La Revuelta' estaba condicionada a los puntos que recibiera y por tanto al puesto en el que quedara en Eurovisión, por lo que apuntan a que el programa ya debería tener un plan alternativo de invitados con tiempo por si las moscas.