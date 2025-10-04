El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Logo Patrocinio
'Generación Porno' es el último programa que ha hablado de sexo en televisión. Shine Iberia

¿Volvemos a hablar de sexo?

Expertos discrepan sobre la oportunidad de recuperar los viejos formatos televisivos que abordaron el asunto en los 90 con la doctora Ochoa e Isabel Gemio mientras las infecciones de transmisión sexual se desmadran

Izaskun Errazti

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:14

Comenta

Hace 35 años Elena Ochoa ya era una figura de trascendencia mediática en España, y no precisamente por su matrimonio con uno de los arquitectos ... más prestigiosos del mundo. Lady Foster, a quien la prensa británica sigue ahora con gran interés por su labor profesional al frente de Ivorypress, una exquisita editorial especializada en el mundo del arte, era entonces simplemente la doctora Ochoa y presentaba en la televisión pública, a las órdenes de Chicho Ibáñez Serrador, 'Hablemos de sexo', el primer programa sobre un tema entonces tabú que calentó el país. El creador del archiconocido 'Un, dos, tres' volvió a revolucionar la pequeña pantalla con una fórmula que funcionó -se emitieron 42 programas- y que repitió cuatro años después con 'Luz Roja' y la misma conductora, aunque sin el sexo como tema principal la audiencia se resintió.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Ayuntamiento de Oviedo ordena cerrar el Kuivi por falta de licencia y el espacio presenta alegaciones
  2. 2

    Un grupo de empresarios quiere abrir un espacio gastro en la primera planta del Mercado del Sur en Gijón
  3. 3 Rescatan a una mujer de avanzada edad que quedó atrapada por las llamas en el incendio de Cangas del Narcea
  4. 4 Hospitales y centros de salud bajo mínimos en Asturias por la huelga de médicos: «Es por nuestra dignidad»
  5. 5 Homenaje a Ike: «Los buenos recuerdos y las risas superan la crudeza del conflicto»
  6. 6

    Los drones intrusos interfieren de nuevo en Europa y cierran el aeropuerto de Múnich
  7. 7

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes y Trump pide a Israel que pare los bombardeos
  8. 8

    Gijón se queda sin los 12 millones de euros de fondos europeos para el Plan 'Cimavilla 2030'
  9. 9

    La UCO apunta a que el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos y Koldo
  10. 10 ¿Por qué protestan los médicos? Los motivos de la huelga sanitaria en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ¿Volvemos a hablar de sexo?

¿Volvemos a hablar de sexo?