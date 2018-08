Xabier Fortes, ¿el Ferreras de TVE? El periodista gallego se perfila como pieza clave de la información en la cadena pública. Además de sustituir a Sergio Martín al mando de 'Los desayunos...', dirigirá una tertulia política por la mañana JULIÁN ALÍA Jueves, 23 agosto 2018, 00:31

El martes saltaba la noticia de que TVE iba a prescindir tanto de 'Saber Vivir', que llevaba más de veinte años en antena en la cadena, como de 'Amigas y conocidas' de cara a la nueva temporada televisiva. Su puesto en la parrilla será ocupado por una tertulia política dirigida por Xabier Fortes, elegido también para sustituir a Sergio Martín al frente de 'Los desayunos de TVE' en este mismo mes. Tras los numerosos cambios llevados a cabo por Rosa María Mateo desde que fue elegida administradora provisional única del ente público, empiezan a llegar las primeras modificaciones de los espacios y de la programación.

En las próximas fechas se anunciará la reconfiguración de la franja matinal, que ahora estará compuesta por 'Los desayunos de TVE', un magacín, que todavía se desconoce si será 'La mañana de La 1', presentado por María Casado (de vacaciones y sustituida por Silvia Jato en el mes de agosto), y, posteriormente, una tertulia política, de nuevo, a cargo de Xabier Fortes.

Desde la corporación hacen ver que el objetivo es ofrecer más información política en la mañana; vincularse más estrechamente a la actualidad, sin desvincularse de lo anterior. No será el motivo las audiencias, ya que 'Amigas y conocidas' ha cosechado datos cercanos al 9% de cuota de pantalla. Sí se mantendrá el especial que se emite tras los reportajes de 'Lazos de sangre', acostumbrado a liderar en el horario nocturno. «El objetivo es alimentar el corazón y también la mañana», explicaba Ramón Camblor a principios de julio en la presentación del programa, aunque una pata ya se ha caído. De hecho, el propio Camblor ha dejado de ser el director de Magacines de TVE. Mientras, Inés Ballester sí seguirá vinculada la cadena, sin conocerse todavía su ocupación futura.

No será el caso de Macarena Berlín. El fin de 'Saber vivir' también significará el suyo dentro de la cadena. Con esta iniciativa, se despide un programa de largo recorrido, ya que debutó en el pasado siglo, en 1997, cuando Manuel Torreiglesias era su director y presentador, cargo que dejó en 2009 en favor de Luis Gutiérrez.

Figura clave

Estas modificaciones situarán a Xabier Fortes como una de las figuras claves en TVE, sobre todo en la franja matinal. El periodista gallego tuvo en 1998 su primera vinculación con la corporación, al colaborar en RNE en Vigo, y dos años después comenzó a formar parte de TVE en Galicia. Casualmente, en 2012, cuando solo llevaba un año presentando 'La noche en 24 horas', fue sustituido por Sergio Martín, y relegado a su Galicia natal. Ahora, se cambian los papeles al mando de 'Los desayunos de TVE', algo que no considera «justicia poética», según le revela a un medio gallego. En esta nueva etapa, lejos de la noche que tanto le gustaba, no podrá aplicar los métodos del otro formato, ya que no se trata de hacer un resumen de las noticias importantes del día, sino ir contándolas a medida que suceden, algo que exige una mayor capacidad de improvisación. Así, actuará en la misma franja de 'Al rojo vivo', uno de los programas de referencia en La Sexta, que, con Antonio García Ferreras al volante, ha conseguido gran repercusión y buenos datos de audiencia con una temática muy similar.