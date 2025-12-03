Víctor Manuel actuará en Avilés tras agotar las entradas de la Laboral El concierto del Niemeyer será el próximo 15 de marzo y las entradas estarán disponibles a partir de este mismo viernes a las 11 horas

Azahara Villacorta Gijón Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:52 Comenta Compartir

Víctor Manuel, incombustible a sus 78, anda de gira con su nuevo álbum, 'Solo a solas conmigo', y agotando el papel allá por donde pasa.

Lo ha hecho ya en el gijonés Teatro de la Laboral, donde actuará el próximo 14 de marzo con el cartel de 'localidades agotadas' colgado y ahora acaba de anunciar nueva fecha en Avilés.

Será al día siguiente, 15 de marzo, cuando el mierense desembarque en el Centro Niemeyer, y este mismo viernes, 5 de diciembre, a las 11 horas, saldrán a la venta las entradas, que podrán comprarse 'online' a través de victormanuel.es y en la propia taquilla del Centro Niemeyer. Una nueva oportunidad de escuchar a un paisano que ya ha hecho historia en la música de este país.