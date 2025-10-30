El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

José Manuel Zapico, Esther Menéndez, José García, Toño Huerta, Juventino Montes y Conchita Paredes. Mario Rojas

Vuelta a las huellas de la dictadura para caminar hacia el futuro

El Archivo Histórico de Asturias inaugura 'El franquismo archivado', un repaso documental por la «historia de mucha gente común»

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Jueves, 30 de octubre 2025, 08:01

Comenta

Es la recuperación y divulgación de nuestro pasado uno de los objetivos principales del Archivo Histórico de Asturias, custodio de un importantísimo fondo gráfico ... y documental que constituye el más grande de nuestra región. Y es este también el fin de la exposición 'El franquismo archivado', una muestra inaugurada ayer que forma parte del XII Encuentro Internacional sobre Investigaciones del Franquismo que se celebrará en noviembre también en Oviedo. Una invitación a reflexionar sobre la memoria histórica partiendo de numerosos testimonios de aquella etapa que la institución conserva y exhibe ahora entre sus paredes.

