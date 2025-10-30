Vuelta a las huellas de la dictadura para caminar hacia el futuro

Es la recuperación y divulgación de nuestro pasado uno de los objetivos principales del Archivo Histórico de Asturias, custodio de un importantísimo fondo gráfico ... y documental que constituye el más grande de nuestra región. Y es este también el fin de la exposición 'El franquismo archivado', una muestra inaugurada ayer que forma parte del XII Encuentro Internacional sobre Investigaciones del Franquismo que se celebrará en noviembre también en Oviedo. Una invitación a reflexionar sobre la memoria histórica partiendo de numerosos testimonios de aquella etapa que la institución conserva y exhibe ahora entre sus paredes.

Estructurada en siete bloques que hablan de política, economía, mujeres, represión, consenso y disenso y la oposición, los fondos del archivo se juntan en esta muestra para construir un mosaico que permite asomarse a los vestigios que dejó la dictadura franquista en un lugar, además, especialmente significativo, pues lo que ahora es sede de este registro histórico fue en aquella época la Prisión Provincial de Oviedo. Es un lugar que se ha convertido en un espacio «de reflexión y libertad», pero donde la crudeza del régimen se vivió día a día durante décadas, explicó María Concepción Paredes, directora de la institución. El título que le da forma, 'El franquismo archivado', es un juego de palabras muy bien elegido: «Archivado, porque nunca más se abrirá» y porque, «si está en un centro de archivo, la memoria perdurará siempre para que no caiga en el olvido. Porque lo que no se olvida no existe y el franquismo, aunque no tendría que haber existido, existió».

Las vidas que quedaron

«Cuántas vidas hay en cada uno de los papeles que se exponen aquí», expresaba a su lado José García, historiador y miembro del patronato de la fundación Juan Muñiz Zapico. En esta muestra «tenemos la historia de mucha gente común que, en su mayoría, tuvieron un tropiezo con la policía por defender posturas muy mal vistas en aquel momento». Es la muestra una oportunidad para pensar en ellos, en las huellas que dejaron grabadas en nuestra biografía y para valorar, también, el presente democrático del que ahora disfrutamos.

Pero es también una ocasión para acercar este episodio de nuestro pasado al público, sobre todo a quienes no lo vivieron, pues «hay una parte de la juventud a la que están engañando» desde ciertos sectores de la ultraderecha, afirmó preocupado Juventino Montes, presidente de la misma fundación. «En este país nadie nos regaló nada. Muchos hombres y mujeres demócratas dieron su vida» para alcanzar lo que hoy tenemos, recordó. «Hay que contarlo sobre todo a los que no lo vivieron, explicarles que fue muy difícil salir de la dictadura, pero que es muy fácil que vuelva a pasar».

Intervino por último José Manuel Zapico, secretario general en Asturias de CC OO, que tenía para los asistentes un mensaje alarmante: que «la democracia esta en peligro». Y es que más del 72% de la población mundial está viviendo actualmente en sistemas autárquicos. Aquí, por suerte, la dictadura la recordamos en blanco y negro, «pero es una realidad a color para muchas personas». Para no olvidar, para homenajear a los que quedaron atrás y para apreciar, por qué no, el trabajo documental que se realiza desde la institución, 'El franquismo archivado' se podrá recorrer en sus pasillos hasta el 7 de enero de 2026.