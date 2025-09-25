El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

e-bike

Convertir tu bici de montaña en una eléctrica será muy fácil con este práctico kit

Convierte tu bicicleta de montaña en una e-bike potente y versátil con el VIRIBUS Kit de Bicicleta Eléctrica, que combina un motor trasero de 500W y pantalla LCD para mejorar cada trayecto.

Redacción De Tiendas

Jueves, 25 de septiembre 2025, 09:38

El VIRIBUS Kit de Bicicleta Eléctrica con Pantalla LCD para Rueda Trasera se presenta como una solución práctica y potente para quienes buscan transformar su bicicleta de montaña convencional en una auténtica e-bike. Este kit destaca por incorporar un motor trasero sin escobillas de 500W, capaz de alcanzar velocidades de hasta 25 km/h, lo que facilita tanto los trayectos urbanos como las rutas de montaña exigentes.

Mejora el rendimiento

Mejora el rendimiento

Entre las características más destacadas de este kit sobresale su motor trasero sin escobillas de 500W, que proporciona una potencia superior a la mayoría de kits de conversión estándar, normalmente limitados a 250W. Esto se traduce en una mayor capacidad para afrontar pendientes pronunciadas y transportar cargas, facilitando trayectos tanto urbanos como de montaña.

La pantalla LCD multifunción es otro punto clave, ya que permite al usuario monitorizar en tiempo real datos como velocidad, distancia recorrida, nivel de asistencia al pedaleo (PAS) y estado de la batería. Esta funcionalidad aporta un control más preciso y personalizado sobre la experiencia de conducción, superando en usabilidad a los displays simples de algunos kits rivales.

El kit ofrece cinco niveles de asistencia al pedaleo, lo que permite adaptar el esfuerzo físico y la autonomía en función del terreno o las preferencias del ciclista. Además, la compatibilidad con bicicletas de 26 pulgadas y la facilidad de instalación, respaldada por un juego de herramientas incluido, hacen que la conversión sea accesible incluso para usuarios sin experiencia previa. Por último, la incorporación de un sistema de freno de disco mejora la seguridad, especialmente en descensos o condiciones de humedad, situando al VIRIBUS Kit como una solución equilibrada entre rendimiento, control y facilidad de uso, aunque es importante recordar que la batería debe adquirirse por separado.

Kit de Conversión de Bicicleta Eléctrica

