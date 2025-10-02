El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Emergencias

Desde una pala plegable a una manta térmica: Este es el kit de supervivencia que necesitas en caso de emergencia

El Poktlife Kit de Supervivencia reúne herramientas multifuncionales, materiales resistentes y un botiquín profesional en un formato compacto pensado para afrontar emergencias y actividades al aire libre con seguridad y versatilidad.

Redacción De Tiendas

Jueves, 2 de octubre 2025, 10:39

El Poktlife Kit de Supervivencia es una opción destacada para quienes buscan estar preparados ante cualquier imprevisto durante actividades al aire libre o situaciones de emergencia. Este kit, que reúne 163 piezas en un formato compacto y portátil, incluye herramientas esenciales como hacha multifuncional, cuchillo, pala plegable, linterna táctica y un botiquín de primeros auxilios profesional. Gracias a la combinación de acero inoxidable y nailon en sus materiales, ofrece una notable resistencia y durabilidad, aspectos fundamentales para quienes practican senderismo, acampada o simplemente desean contar con un equipo completo en casa ante apagones o emergencias.

A diferencia de otros kits básicos, el Poktlife Kit de Supervivencia apuesta por la versatilidad y la seguridad, integrando elementos como mantas térmicas, guantes, silbato de supervivencia y cuerda de 5 metros, además de un manual de usuario para quienes se inician en el mundo outdoor. Su diseño bien organizado permite acceder rápidamente a cada componente, lo que resulta especialmente útil en situaciones donde el tiempo es clave.

POR QUÉ NECESITAS ESTE KIT

El Poktlife Kit de Supervivencia destaca principalmente por la amplitud y variedad de sus componentes, convirtiéndose en una alternativa muy completa frente a otros kits del mercado. Entre sus elementos más relevantes se encuentran el hacha multifuncional, la pala plegable y el cuchillo táctico, herramientas fabricadas en acero inoxidable que aportan robustez y durabilidad para tareas exigentes en entornos al aire libre. La linterna táctica, esencial para situaciones nocturnas o de baja visibilidad, complementa el equipo junto a la sierra de alambre y los guantes de protección, facilitando actividades como cortar madera, manipular objetos punzantes o realizar pequeñas reparaciones.

Otro aspecto diferenciador es la inclusión de un botiquín de primeros auxilios profesional, que permite tratar heridas leves y estabilizar situaciones de emergencia mientras se espera ayuda. El kit también integra mantas térmicas, silbato de supervivencia y cuerda de 5 metros, elementos que pueden ser determinantes en caso de hipotermia, necesidad de señalización o para improvisar refugios temporales. El manual de usuario, dirigido especialmente a principiantes, facilita el uso adecuado de cada herramienta y aumenta la seguridad durante su utilización.

A nivel de portabilidad, el Poktlife Kit logra contener sus 163 piezas en un estuche compacto y organizado, lo que facilita su transporte tanto en mochila como en el maletero del coche.

Kit de supervivencia y primeros auxilios

Comprar en Amazon

