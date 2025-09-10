El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL COMERCIO: DIARIO DE ASTURIAS puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Salud

Este es el botiquín de primeros auxilios homologado que necesitas para llevar en el coche

Este botiquín homologado de Heldenwerk garantiza seguridad y cumplimiento legal en toda Europa, ofreciendo una solución compacta y práctica para cualquier conductor.

Redacción De Tiendas

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:58

Para quienes buscan cumplir la normativa europea y aumentar la seguridad en carretera, el HELDENWERK Botiquín de primeros auxilios para coche según la norma actual 2025 representa una solución práctica y fiable. Este kit, homologado según la exigente norma DIN 13164:2022, permite circular con tranquilidad por toda Europa, evitando posibles sanciones y asegurando que todos los elementos esenciales estén a mano en caso de emergencia. Su diseño compacto y la bolsa resistente al polvo lo hacen fácil de guardar en cualquier vehículo, manteniendo el contenido protegido y estéril durante largos periodos.

 

Características destacadas

Características destacadas

Entre sus características destacadas, el HELDENWERK Botiquín incluye instrucciones ilustradas en varios idiomas, facilitando su uso incluso para quienes no dominan el idioma local. Gracias a las prácticas tiras de velcro, se puede fijar de forma segura en el maletero o cualquier compartimento del coche, evitando desplazamientos durante la conducción.

Además, incorpora mascarillas y vendajes de calidad, todo organizado en bolsas de aluminio para un acceso rápido y sencillo. Este botiquín no solo cumple con la normativa, sino que también responde a las necesidades reales de los conductores actuales, ofreciendo un equilibrio entre funcionalidad, durabilidad y facilidad de uso.

El HELDENWERK Botiquín de primeros auxilios para coche según la norma actual 2025 destaca por varios aspectos que lo convierten en una opción atractiva para conductores que buscan seguridad y cumplimiento normativo. Entre sus principales ventajas se encuentra su homologación conforme a la norma DIN 13164:2022, lo que garantiza que es válido en toda Europa y permite circular sin preocupaciones por cualquier país de la UE.

Otro punto fuerte es la bolsa resistente al polvo y las tiras de velcro, que permiten fijarlo de forma segura en el maletero o en un compartimento del coche, evitando desplazamientos durante la conducción. El contenido está bien organizado y protegido en bolsas de aluminio, lo que asegura una conservación óptima y acceso rápido en caso de emergencia.

Newsletter

Botiquín de primeros auxilios para coche HELDENWERK

Comprar en Amazon

Noticias relacionadas

Seguridad certificada y visibilidad 360° para coche y trabajo con estos chalecos reflectantes homologados

Seguridad certificada y visibilidad 360° para coche y trabajo con estos chalecos reflectantes homologados

Help Flash: Hazte ya con tu luz de emergencia homologada para una máxima seguridad vial

Help Flash: Hazte ya con tu luz de emergencia homologada para una máxima seguridad vial

Mantén tu móvil cargado mientras viajas con estos cargadores para coches

Mantén tu móvil cargado mientras viajas con estos cargadores para coches

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan desorientado e inquieto al gijonés de 44 años que faltaba de su domicilio desde el viernes
  2. 2

    Trasladan al hospital a Trashorras, el asturiano que facilitó los explosivos del atentado del 11-M
  3. 3 Alarma en el barrio de Laviada, en Gijón, al sorprender a un ladrón entrando en un piso
  4. 4 Fallece a los 72 años el arquitecto asturiano Juan José Braña Díaz
  5. 5 Accidente en la Ruta del Cares: herida grave una alemana tras caer 50 metros por el golpe de una piedra en la cabeza
  6. 6 Tres heridos al chocar un coche contra un talud en Luarca
  7. 7

    Otra protesta propalestina pone en jaque a La Vuelta y revienta la etapa
  8. 8 Un avilesino sin carné roba un coche en Mieres y se empotra drogado contra una farola en Salinas
  9. 9 Calendario escolar en Asturias del curso 2025-2026: vacaciones, festivos...
  10. 10 Un jurado popular juzgará a las prostitutas del piso de Gijón en el que murió el joven Saúl Iglesias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Este es el botiquín de primeros auxilios homologado que necesitas para llevar en el coche

Este es el botiquín de primeros auxilios homologado que necesitas para llevar en el coche