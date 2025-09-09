El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un accidente en la autopista ' Y' causa importantes retenciones en dirección Oviedo

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL COMERCIO: DIARIO DE ASTURIAS puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

AI Generated Image

Seguridad

Seguridad certificada y visibilidad 360° para coche y trabajo con estos chalecos reflectantes homologados

Este set de cuatro chalecos reflectantes homologados de Prowiste combina certificación europea, visibilidad total y almacenamiento compacto para ofrecer seguridad y practicidad tanto en carretera como en el trabajo.

Redacción De Tiendas

Martes, 9 de septiembre 2025, 08:39

El Prowiste 4 Chaleco Reflectante Homologado Set destaca en el segmento de la seguridad vial y laboral por su certificación EN ISO 20471, válida en toda Europa. Este set incluye cuatro chalecos de alta visibilidad en color amarillo, acompañados de una bolsa práctica para su almacenamiento, lo que facilita llevarlos siempre a mano en el coche o en el trabajo. Su diseño de talla única y material de poliéster asegura comodidad y adaptabilidad para cualquier usuario, tanto en situaciones de emergencia en carretera como en entornos de construcción o actividades al aire libre.

 

Visibilidad de 360 grados

Visibilidad de 360 grados

Una de las características más relevantes de este set es la presencia de dos tiras reflectantes de 5 cm que rodean el chaleco, proporcionando visibilidad de 360° incluso en condiciones de baja luz o durante la noche. Este nivel de protección es fundamental para reducir riesgos en caso de avería o accidente, cumpliendo con los requisitos legales exigidos en la mayoría de países europeos.

El Prowiste 4 Chaleco Reflectante Homologado Set se diferencia de otros productos similares por su enfoque en la certificación europea y su facilidad de almacenamiento, dos aspectos que destacan frente a alternativas con menos garantías o sin bolsa de transporte. La combinación de calidad, cumplimiento normativo y practicidad lo posiciona como una elección sólida dentro de los "chalecos reflectantes coche" y equipos de protección personal en España.

Fácil de guardar

Fácil de guardar

Además, la bolsa incluida permite guardar los chalecos de forma compacta en la guantera o el compartimento de la puerta, asegurando que estén siempre accesibles cuando más se necesitan. La versatilidad del producto lo convierte en una opción recomendable tanto para conductores particulares como para profesionales del sector industrial, ciclistas o peatones que buscan máxima visibilidad y seguridad.

Newsletter

Set de chalecos reflectantes

Comprar en Amazon

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan a un gijonés de 44 años que falta de su domicilio en Pumarín desde el viernes
  2. 2 Apuñalado un joven de 22 años en Gijón
  3. 3 Fallece la médica Marilis García-Alcalde, pionera en la atención a pacientes con VIH en Asturias
  4. 4

    El regreso de la diáspora: «Aquí somos felices»
  5. 5

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  6. 6 Fallece a los 53 años Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, tras 40 días en coma
  7. 7

    Sonia García de la Cruz, jefa de la UDEV de la Comisaría de Gijón: «Investigar sin empatía es imposible y además es útil como herramienta»
  8. 8 Afronta dos años de cárcel por una agresión racista en una panadería de Gijón
  9. 9 Emoción y reivindicación en la entrega de las Medallas de Asturias 2025
  10. 10 La ciudad deportiva del Real Oviedo avanza con paso firme

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Seguridad certificada y visibilidad 360° para coche y trabajo con estos chalecos reflectantes homologados

Seguridad certificada y visibilidad 360° para coche y trabajo con estos chalecos reflectantes homologados