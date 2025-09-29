El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada

Ciclismo

Esta es la cinta antideslizante para manillar que necesitas para un agarre eficaz en tu bici

La BBB Cycling RaceRibbon BHT-01 combina materiales resistentes y un diseño pensado para ofrecer comodidad, agarre seguro y fácil instalación en cualquier bicicleta de carretera o urbana.

Redacción De Tiendas

Lunes, 29 de septiembre 2025, 09:32

Una buena cinta de manillar puede marcar la diferencia entre un trayecto cómodo y uno lleno de molestias. La BBB Cycling RaceRibbon BHT-01 se presenta como una opción específica para ciclistas urbanos y de carretera que buscan un equilibrio entre durabilidad, agarre y facilidad de instalación. Fabricada en nailon con corcho sintético, esta cinta destaca por su capacidad para absorber impactos y evitar deslizamientos, incluso en condiciones húmedas, gracias a su adhesivo resistente al agua.

 

Diseño cómodo y atractivo

Diseño cómodo y atractivo

El diseño de estas cintas incluye la incorporación de cinta de acabado y tapones de manillar, lo que facilita una instalación completa y personalizada sin necesidad de adquirir accesorios adicionales. Su longotud y elasticidad permiten cubrir manillares de distintos tamaños, y el color Black-Cork aporta un aspecto moderno que combina con cualquier bicicleta. Además, su grosor de 2 centímetros ofrece una amortiguación notable, reduciendo la fatiga en trayectos largos o exigentes.

Los ciclistas que buscan una cinta manillar bicicleta carretera que combine confort, agarre y durabilidad encontrarán en este modelo una alternativa interesante y práctica para mejorar la experiencia sobre dos ruedas.

El material de nailon con corcho sintético no solo proporciona una superficie agradable al tacto, sino que también destaca por su capacidad de absorber vibraciones e impactos, lo que reduce notablemente la fatiga en las manos y muñecas durante recorridos prolongados. Esto es especialmente relevante para ciclistas que buscan comodidad sin sacrificar el control del manillar.

Otro aspecto a destacar es la resistencia al agua de la cinta, que garantiza un buen agarre incluso en condiciones de lluvia o humedad.Además, la facilidad de instalación, gracias al material elástico y al adhesivo de calidad, permite una colocación rápida y sin complicaciones, incluso para usuarios sin experiencia previa. La inclusión de cinta de acabado y tapones de manillar en el paquete añade valor, ya que evita la compra de accesorios adicionales y facilita una instalación estética y segura.

Cinta antideslizante para manillar de bicicletas BBB

Comprar en Amazon

