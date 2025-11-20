Ahorra energía y mejora la iluminación de tu hogar con estas bombillas inteligentes

IluminaciónAhorra energía y mejora la iluminación de tu hogar con estas bombillas inteligentes
Las bombillas inteligentes permiten regular la intensidad y elegir entre diferentes colores. Se pueden manejar con un control remoto o usando la voz, proporcionando iluminación eficiente y cómoda en casa, sin complicaciones técnicas.
Redacción De Tiendas
Jueves, 20 de noviembre 2025, 08:58
La iluminación inteligente ha dado un salto significativo en los hogares gracias a la versatilidad de las bombillas LED conectadas. Con opciones que van desde la regulación del brillo hasta el cambio de color y la programación horaria, estas bombillas permiten controlar la luz desde el móvil o con la voz.
La mayoría de estas bombillas son compatibles con casquillos estándar y ofrecen conectividad Wi-Fi o Bluetooth. La función de temporizador y la opción de crear rutinas automatizadas ayudan a optimizar el consumo eléctrico.
BOMBILLA INTELIGENTE MULTICOLOR DE TAPO
La bombilla LED Tapo L530E, con conectividad Wi-Fi, ofrece 16 millones de colores y ajuste de brillo desde la app o por voz con Alexa y Google Home. Su consumo de 8,7 W proporciona 806 lúmenes, permitiendo programar horarios y controlar la iluminación a distancia. Su diseño multicolor asegura una iluminación versátil y eficiente.
BOMBILLA REGULABLE DE TAPO PARA LUZ CÁLIDA
Gracias a la conectividad Wi-Fi, este pack de bombillas LED inteligentes Tapo permite ajustar el brillo y la temperatura de luz cálida directamente desde el móvil. La compatibilidad con Alexa y Google Home facilita el control por voz, mientras que la función de programación y seguimiento de consumo energético contribuye a una gestión eficiente y personalizada de la iluminación doméstica.
BOMBILLA INTELIGENTE MULTICOLOR DE GOVEE
Con conectividad WiFi y Bluetooth, las bombillas LED Govee E27 ofrecen 16 millones de colores personalizables y sincronización con música. Su brillo de 800 lúmenes y los 54 modos de escena permiten crear ambientes variados. El control por voz y la función de temporizador facilitan la gestión diaria, destacando la eficiencia energética y la durabilidad de hasta 25.000 horas.
BOMBILLA REGULABLE DE LUZ CÁLIDA PHILIPS HUE
Diseñada con casquillo E27, la bombilla Philips Hue LED ofrece luz cálida regulable y hasta 800 lúmenes. El control mediante Bluetooth y compatibilidad con Alexa o Zigbee permite ajustar la intensidad fácilmente desde la app o por voz. Su tecnología LED de 9 W proporciona eficiencia y confort, adaptando la atmósfera a cada momento con una iluminación suave y personalizable.
BOMBILLA MULTICOLOR CON MANDO DE ILC
Con tecnología RGBW avanzada, la bombilla LED iLC E27 de 12W ofrece 1050 lúmenes y control remoto para elegir entre 10 colores favoritos y 6 modos de ambiente. El sistema de sincronización permite coordinar varias bombillas, y la función de temporizador añade practicidad. Su diseño eficiente combina iluminación potente y personalización en un solo producto.
BOMBILLA BLANCA Y DE COLORES PHILIPS HUE
Con tecnología Bluetooth y compatibilidad con Alexa y Google Home, el pack de dos bombillas Philips Hue E14 LED ofrece más de 16 millones de colores y regulación de intensidad. Su diseño permite controlar la iluminación desde la app o por voz, creando ambientes personalizados con luz blanca cálida o fría y una gestión sencilla de hasta 10 dispositivos simultáneamente.
BOMBILLA INTELIGENTE RGBWW CON 56 MODOS DE GOVEE
Con tecnología RGBWW avanzada, la bombilla inteligente Govee GU10 ofrece 16 millones de colores y 56 modos de escena animados. El control por voz y la compatibilidad con Matter, Alexa y Google Home facilitan la gestión. Su brillo de 400 lúmenes y la sincronización musical permiten personalizar la iluminación y crear ambientes dinámicos en cualquier estancia del hogar.
BOMBILLA INTELIGENTE MULTICOLOR DE ANTELA
Con tecnología RGB+CCT, la bombilla inteligente ANTELA LED E14 ofrece 16 millones de colores, brillo regulable hasta 806 lúmenes y temperatura de color ajustable entre 2700K y 6500K. Su control por voz o app permite programar horarios, sincronizar con música y gestionar grupos de luces, todo con bajo consumo energético y una vida útil de hasta 15.000 horas.
BOMBILLA INTELIGENTE WIZ CON LUZ BLANCA Y DE COLORES
Con tecnología SpaceSense, la bombilla inteligente WiZ A67 de 13W ofrece control de luz blanca y de colores desde el móvil o por voz. Su alta luminosidad de 1521 lúmenes y la detección de movimiento permiten automatizar la iluminación, mientras la compatibilidad con Alexa y Google Home facilita la gestión diaria de ambientes personalizados sin instalaciones adicionales.
WIZ BOMBILLA MULTICOLOR
La bombilla LED inteligente WiZ E14 tiene formato tipo vela y tecnología SpaceSense. Permite controlar colores y tonos blancos desde la app o por voz. Cuenta con conexión Wi-Fi para gestión remota y detección de movimiento para automatizar la iluminación. Consume 4,9W.