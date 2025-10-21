El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Confort

Análisis del colchón hinchable doble más cómodo y resistente del mercado

El Intex 64418 Comfort-Plush High-Rise combina una estructura robusta y tecnología Fiber-Tech para ofrecer una experiencia de descanso cómoda y práctica tanto para invitados como para uso ocasional en casa.

Redacción De Tiendas

Martes, 21 de octubre 2025, 08:58

El Intex 64418 Comfort-Plush High-Rise es uno de los colchones hinchables más destacados del mercado actual para quienes buscan una solución cómoda y práctica tanto para invitados como para uso ocasional. Este modelo doble, perteneciente a la línea Dura-Beam Deluxe y equipado con la reconocida tecnología Fiber-Tech, ofrece una combinación de resistencia, firmeza y altura que lo diferencia de los colchones inflables convencionales. Sus dimensiones de 152x203x56 cm y una capacidad de hasta 272 kg permiten un descanso confortable para dos adultos, mientras que la superficie flocada aporta un tacto suave y ayuda a mantener las sábanas en su sitio durante toda la noche.

Comprar en Amazon

Uno de los puntos fuertes del Intex 64418 Comfort-Plush High-Risees su bomba eléctrica integrada, que permite inflarlo y desinflarlo en menos de cinco minutos, facilitando el montaje y el almacenaje cuando no se utiliza. Además, la estructura interna de fibras de poliéster mejora la durabilidad y reduce el riesgo de deformaciones o pinchazos, algo muy valorado en este tipo de productos. La altura extra eleva la experiencia de descanso, asemejándose a una cama tradicional y aislando mejor del frío del suelo, lo que lo convierte en una opción versátil tanto para hogares como para escapadas puntuales.

El Intex 64418 Comfort-Plush High-Rise destaca por una serie de ventajas claras que lo posicionan como una opción sólida dentro de los colchones hinchables para uso doméstico. Entre sus principales puntos fuertes se encuentra la altura elevada de 56 cm, que proporciona una experiencia similar a la de una cama tradicional y facilita tanto el acceso como el descanso, especialmente para personas con movilidad reducida. La tecnología Fiber-Tech es otro aspecto diferenciador, ya que aporta mayor durabilidad y firmeza en comparación con los modelos convencionales, y la superficie flocada añade suavidad y ayuda a mantener las sábanas en su sitio. Además, la bomba eléctrica integrada permite inflarlo y desinflarlo en menos de cinco minutos, simplificando mucho su uso y almacenaje.

Colchón Hinchable Doble Intex 64418 Comfort-Plush High-Rise

Comprar en Amazon

