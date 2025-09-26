El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL COMERCIO: DIARIO DE ASTURIAS puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Deco

Bueno, bonito y barato: así es este sofá chaiselongue de tres plazas

Este sofá de MUEBLIX.COM ofrece versatilidad y montaje sencillo con chaiselongue intercambiable, siendo una opción práctica y asequible para quienes buscan funcionalidad sin renunciar a un diseño moderno.

Redacción De Tiendas

Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:09

El sofá 3 Plazas Chaiselongue Duruelo se presenta como una opción funcional y económica para quienes desean renovar el salón sin realizar una gran inversión. Este sofá destaca por su chaiselongue intercambiable, que permite adaptar el módulo largo tanto a la izquierda como a la derecha según las necesidades del espacio, aportando versatilidad en la distribución del hogar. Además, su diseño moderno en color gris encaja fácilmente en ambientes contemporáneos, mientras que los asientos y respaldos acolchados ofrecen un nivel de comodidad adecuado para el día a día.

Uno de los puntos fuertes de este modelo es su estructura de madera y aglomerado, que soporta hasta 350 kg de peso, lo que lo hace apto para familias o pisos compartidos. El montaje es sencillo y rápido, limitándose a colocar las patas y los cojines.

Relación calidad-precio muy buena

Relación calidad-precio muy buena

A pesar de su precio competitivo, el sofá ofrece detalles como apoyabrazos y una tela resistente. Estos matices lo posicionan como una opción práctica para quienes priorizan el precio y la funcionalidad por encima de los acabados premium, sobre todo si se compara con alternativas de gama superior de otras marcas del mercado

A pesar de su precio competitivo, el sofá ofrece detalles como apoyabrazos y una tela resistente. Estos matices lo posicionan como una opción práctica para quienes priorizan el precio y la funcionalidad por encima de los acabados premium, sobre todo si se compara con alternativas de gama superior de otras marcas del mercado.

El MUEBLIX.COM Sofa 3 Plazas Chaiselongue Duruelo destaca en el segmento de sofás económicos gracias a una serie de características que buscan equilibrar funcionalidad y coste. Uno de sus puntos más llamativos es la chaiselongue intercambiable, que permite adaptar el módulo largo tanto a la izquierda como a la derecha según la disposición del salón. Esta versatilidad resulta especialmente útil en viviendas de alquiler o estancias donde la distribución puede cambiar con frecuencia.

La estructura combina madera y aglomerado, logrando una capacidad de hasta 350 kg, una cifra superior a la de otros sofás de su rango de precio. Los asientos y respaldos están acolchados, con densidades diferenciadas (35kg/m³ para el asiento y 25kg/m³ para el respaldo), lo que proporciona una firmeza apreciada por quienes buscan un sofá que no se hunda rápidamente. El tapizado en color gris neutro facilita la integración en estilos decorativos modernos, y la tela ha sido valorada como resistente en varias opiniones de usuarios.

Newsletter

Sofá Chaiselongue Duruelo de tres plazas

Comprar en Amazon

Noticias relacionadas

Aprovecha el espacio sin renunciar a la comodidad con estos prácticos sofás cama

Aprovecha el espacio sin renunciar a la comodidad con estos prácticos sofás cama

Da la bienvenida al otoño con estas acogedoras alfombras de salón

Da la bienvenida al otoño con estas acogedoras alfombras de salón

Aislamiento térmico y diseño contemporáneo para tu hogar con estas cortinas de salón

Aislamiento térmico y diseño contemporáneo para tu hogar con estas cortinas de salón

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  2. 2

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  3. 3

    La familia Alvargonzález vende el palacete de Capua, en Gijón, al Instituto Urológico Asturiano
  4. 4

    La compañía asturiana Siroko capta 27 millones de euros para desarrollar su nueva plataforma tecnológica
  5. 5 Cani, ingresado en la UCI tras sufrir un ictus
  6. 6 Alejandro Sanz anuncia concierto en Gijón dentro de su nueva gira mundial
  7. 7 Acepta una condena por daños el «vecino rabioso» de Feleches, en Siero
  8. 8

    Los secretos del interior del palacete de Capua, en Gijón
  9. 9 Una nueva hornada de futuros policías locales en Gijón: «Mi padre y uno de mis tíos son policías»
  10. 10

    Una inversión de 55 millones en la planta de cría de lenguados de El Musel permitirá crear 100 nuevos empleos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Bueno, bonito y barato: así es este sofá chaiselongue de tres plazas

Bueno, bonito y barato: así es este sofá chaiselongue de tres plazas