¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Bienestar

Aprovecha los beneficios del magnesio con estos suplementos de bisglicinato de magnesio

La diferencia entre bisglicinato puro y mezclas con otros tipos de magnesio puede influir en la absorción y en el alivio de la fatiga o molestias musculares según cada necesidad.

Redacción De Tiendas

Lunes, 17 de noviembre 2025, 08:58

El bisglicinato de magnesio es una forma de magnesio conocida por su alta biodisponibilidad y excelente tolerancia digestiva. Esta forma quelada de magnesio se absorbe de manera más eficiente en el intestino, lo que permite que el cuerpo aproveche mejor sus beneficios.

El magnesio es un mineral esencial para el equilibrio electrolítico, la función muscular, la salud ósea y el metabolismo energético. Su deficiencia puede llevar a problemas como calambres musculares, fatiga y debilidad.

BISGLICINATO DE MAGNESIO HSN

Con cápsulas veganas y fórmula pura, HSN Bisglicinato de Magnesio aporta 350 mg de magnesio elemental por dosis diaria. Este suplemento está fabricado en España bajo estrictos estándares de calidad, es apto para dietas veganas y sin gluten. Además, su formulación permite una absorción mejorada y contribuye al bienestar muscular y al metabolismo energético.

BISGLICINATO DE MAGNESIO ZENEMENT

Presentado en cápsulas veganas, el bisglicinato de magnesio de Zenement contiene bisglicinato de magnesio con alta biodisponibilidad comprobada. Su formulación pura, testada en laboratorio, está diseñada para facilitar la absorción, aportando 350 mg de magnesio elemental por dosis diaria, que contribuye a funciones fisiológicas específicas según la normativa vigente. Se presenta en un envase con suministro para tres meses.

WEIGHTWORLD MAGNESIO VEGANO

Más que una combinación, Magnesio Complex de WeightWorld reúne bisglicinato, citrato, malato y taurato de magnesio en cápsulas veganas, sumando 400 mg de magnesio elemental por dosis. Su fórmula sin gluten ni OGM incorpora L-Leucina y ofrece suministro para tres meses. El magnesio es un mineral relacionado con funciones como la salud muscular, la energía y el bienestar general.

GLICINATO DE MAGNESIO NATURAL ELEMENTS

Este suplemento de glicinato de magnesio de Natural Elements contiene 300 mg de magnesio elemental por dosis diaria. Las cápsulas son veganas y tienen alta biodisponibilidad y tolerancia estomacal, características que favorecen su absorción y digestión. Cada envase contiene suministro para dos meses, lo que facilita su uso continuo y efectivo.

NUTRALIE SUPLEMENTO NUTRICIONAL

El suplemento de Nutralie contiene citrato y bisglicinato de magnesio en cápsulas veganas, aportando 301 mg de magnesio elemental por dosis diaria. Este producto apoya el metabolismo energético, la función muscular y la relajación. Además, incluye vitaminas B5, B6 y C, que contribuyen a la salud general y al bienestar.

MAGNESIO DE N2 NATURAL NUTRITION

Con una combinación de citrato, bisglicinato y malato, este suplemento de N2 Natural Nutrition proporciona 440 mg de magnesio elemental por día. Su fórmula es vegana y está diseñada para ofrecer alta biodisponibilidad. El producto se presenta en un envase biodegradable y ofrece un suministro para tres meses.

VENICE NATURE SUPLEMENTO DE MAGNESIO TRIPLE ACCIÓN

Con una triple combinación de bisglicinato, citrato y óxido, Magnesio Complex Venice Nature proporciona 400 mg de magnesio elemental por dosis diaria. Su fórmula vegana destaca por la alta biodisponibilidad y la óptima absorción, facilitando una liberación equilibrada de magnesio. El envase de 120 cápsulas ofrece suministro para dos meses en un formato cómodo y natural.

SEVENS NUTRITION COMPLEMENTO ALIMENTICIO MULTIFUENTE

Magnesio Complex 4 en 1 de SEVENS NUTRITION combina citrato, bisglicinato, taurato y malato de magnesio en comprimidos de alta biodisponibilidad. El citrato y el bisglicinato se absorben fácilmente, el taurato apoya la función cardiovascular y el malato ayuda en la producción de energía. Este producto es libre de gluten y lactosa.

MAGNESIO BISGLICINATO DE SOLARAY

Presentado en cápsulas vegetales, Solaray Magnesio Bisglycinato incorpora una fórmula de alta absorción con 262,5 mg de magnesio bisglicinato por dosis. Incluye BioPerine® para potenciar la asimilación y está libre de gluten, siendo apto para veganos. El magnesio contribuye al funcionamiento normal de los músculos y puede ayudar a reducir la sensación de fatiga.

COMPLEJO DE MAGNESIO POR NATURAL ELEMENTS

Con cinco formas de magnesio, Magnesium Complex de natural elements aporta 400 mg de magnesio elemental por dosis diaria. La combinación de bisglicinato, citrato, malato, ascorbato y óxido favorece la absorción y el suministro equilibrado. Sin aditivos innecesarios, este suplemento vegano destaca por su pureza y control de calidad, ofreciendo un formato práctico de 180 cápsulas.

