Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL COMERCIO: DIARIO DE ASTURIAS puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Imagen generada con IA

Comer fuera nunca fue tan fácil con esta bolsa térmica porta-alimentos

La ETONSUNNY Bolsa Termica Porta Alimentos 8L combina capacidad, aislamiento eficiente y diseño plegable para facilitar el transporte de comidas frescas o calientes en cualquier ocasión diaria.

Redacción De Tiendas

Viernes, 10 de octubre 2025, 08:40

Mantener la comida fresca y lista para disfrutar fuera de casa se ha vuelto mucho más sencillo con la ETONSUNNY Bolsa Termica Porta Alimentos 8L. Este modelo destaca por su diseño plegable y compacto, ideal para quienes buscan una solución práctica para transportar alimentos tanto al trabajo como en escapadas a la playa, viajes o picnics. Su capacidad de 8 litros permite llevar desde tuppers grandes hasta varias bebidas, embutidos o meriendas, sin renunciar a la comodidad ni al espacio.

Gran capacidad

Gran capacidad

Esta bolsa térmica destaca por su capacidad de 8 litros que permite transportar desde tuppers grandes hasta bebidas y snacks para una jornada completa, sin que resulte voluminosa o incómoda. Este equilibrio entre tamaño y capacidad es uno de sus puntos fuertes frente a otros modelos del mercado, que suelen sacrificar portabilidad a cambio de espacio interno.

Uno de los aspectos más valorados es su aislamiento térmico eficiente, gracias a la combinación de un interior de PEVA alimentario y un relleno de algodón perlado, junto con un exterior de poliéster 600D resistente. Esta estructura mantiene la temperatura de los alimentos durante varias horas, siendo especialmente útil para quienes necesitan conservar comidas frías o calientes en trayectos cortos o jornadas laborales. Además, la bolsa incorpora detalles funcionales como bolsillos laterales de malla para objetos pequeños y una correa ajustable que facilita el transporte, permitiendo llevarla al hombro o en la mano según la preferencia o la carga.

La impermeabilidad y facilidad de limpieza son otros aspectos valorados, ya que el interior de PEVA evita filtraciones y olores, y el exterior de poliéster resiste el uso diario. Además, la bolsa incorpora detalles funcionales como bolsillos laterales de malla y una correa ajustable, que aportan versatilidad y organización. Su peso ligero (250 g) facilita el transporte, incluso para trayectos largos a pie o en transporte público. El diseño plegable permite guardarla fácilmente cuando no se utiliza, superando a modelos rígidos o más voluminosos de la competencia.

Bolsa térmica porta-alimentos ETONSUNNY

