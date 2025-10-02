El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL COMERCIO: DIARIO DE ASTURIAS puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Hogar y cocina

Pica, bate, tritura... Esta batidora de mano de Cecotec lo tiene todo y con una potencia increíble

La Cecotec Batidora de Mano PowerGear 1500 XL Pro combina una potencia excepcional con un set de accesorios completo, facilitando cualquier tarea de cocina con resultados profesionales y sin complicaciones.

Redacción De Tiendas

Jueves, 2 de octubre 2025, 09:19

La Cecotec Batidora de Mano PowerGear 1500 XL Pro se ha consolidado como una de las opciones más potentes y versátiles para quienes buscan un aliado fiable en la cocina. Con un motor de 1500 W, destaca por ser una de las batidoras de mano más potentes del mercado, capaz de afrontar desde tareas sencillas como montar claras o mezclar salsas, hasta triturar ingredientes duros e incluso hielo gracias a su cuchilla especial IceBlade con recubrimiento de titanio. Su diseño XL con pie extralargo no solo facilita el trabajo en recipientes profundos, sino que además minimiza las salpicaduras, un detalle clave para mantener la cocina impecable durante el uso diario.

 

Con numerosos accesorios

Con numerosos accesorios

Uno de los aspectos más apreciados de la Cecotec PowerGear 1500 XL Pro es la variedad de accesorios incluidos: vaso con tapa de 800 ml, picadora de 600 ml, varillas para montar y cuchilla para hielo, lo que permite abordar una amplia gama de recetas sin necesidad de aparatos adicionales

El engranaje de acero y el sistema Fix Plus para un montaje sencillo de los accesorios aportan durabilidad y comodidad, mientras que sus 21 velocidades ajustables más función Turbo ofrecen un control preciso para cada preparación. Además, su recubrimiento Soft Touch proporciona un agarre cómodo y seguro, incluso en sesiones largas de cocina.

CARACTERÍSTICAS DE LA CECOTEC POWERGEAR 1500 XL PRO

La Cecotec Batidora de Mano PowerGear 1500 XL Pro destaca en el mercado por una combinación de potencia, versatilidad y detalles de diseño que la diferencian de sus competidoras. Su motor de 1500 W no solo la sitúa como una de las más potentes disponibles, sino que permite abordar tareas exigentes como triturar hielo, frutos secos o verduras duras con resultados uniformes. Esta potencia supera la de modelos como Braun MultiQuick 9 (1200 W) o Bosch Ergomaster (1000 W), facilitando preparaciones rápidas y eficientes incluso en cantidades grandes.

 

Pie extralargo

Pie extralargo

El pie extralargo XL es otro punto diferenciador, pensado para trabajar en recipientes profundos y minimizar salpicaduras, lo que resulta especialmente útil al batir sopas o cremas calientes. Además, la campana antisalpicaduras y el sistema de cuchillas X-Blades de 4 hojas con recubrimiento de titanio garantizan un triturado fino y duradero, manteniendo el afilado durante más tiempo y facilitando la limpieza.

En cuanto a control y personalización, ofrece 21 velocidades ajustables y función Turbo, permitiendo adaptar la potencia a cada receta con precisión, algo que supera la simplicidad de los controles de modelos como Russell Hobbs o Bamix. El sistema Fix Plus facilita el montaje y desmontaje de accesorios, mientras que el recubrimiento Soft Touch mejora el agarre y la comodidad en el uso prolongado. Finalmente, el kit de accesorios (vaso medidor, picadora, varillas y cuchilla para hielo) amplía su funcionalidad, posicionando a la Cecotec PowerGear 1500 XL Pro como una opción verdaderamente polivalente para cualquier cocina doméstica.

Newsletter

Batidora de mano Cecotec PowerGear 1500 XL Pro

Comprar en Amazon

Noticias relacionadas

Descubre la aspiradora de mano Cecotec Conga Immortal ExtremeSuction para líquidos y sólidos

Descubre la aspiradora de mano Cecotec Conga Immortal ExtremeSuction para líquidos y sólidos

Orbegozo Air 52: Analizamos este climatizador evaporativo 3 en 1 para refrescar espacios pequeños

Orbegozo Air 52: Analizamos este climatizador evaporativo 3 en 1 para refrescar espacios pequeños

Cecotec ForceClima 7100 Soundless: Análisis del aire acondicionado portátil más silencioso

Cecotec ForceClima 7100 Soundless: Análisis del aire acondicionado portátil más silencioso

Publicidad

Top 50
  1. 1 Requisan los animales del ganadero asesinado en Ribadesella «por falta de voluntad de cuidado» de su viuda
  2. 2

    Israel intercepta la flotilla y traslada a 200 tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  3. 3 Muere repentinamente la madre de Pablo Pisa: «Me la encontré en el suelo»
  4. 4

    Entrevista de EL COMERCIO a la rescatadora asturiana Anabel Montes: «Esta misión no tenía que haber existido jamás»
  5. 5

    Habla con EL COMERCIO, desde la flotilla, la asturiana Anabel Montes: «Estamos agotados, pero seguimos adelante»
  6. 6

    Condenado a cárcel un menor por una violación grupal a una prostituta en el Nalón
  7. 7 Susto por la caída de cascotes en una terraza del barrio de La Arena, en Gijón
  8. 8

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  9. 9

    Demolición en El Natahoyo, en Gijón, para levantar un nuevo edificio de 14 viviendas
  10. 10

    Brecha entre el Gobierno central y el Principado: Transportes acusa a Calvo de «favorecer el discurso cínico y mentiroso del PP» sobre el Huerna

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Pica, bate, tritura... Esta batidora de mano de Cecotec lo tiene todo y con una potencia increíble

Pica, bate, tritura... Esta batidora de mano de Cecotec lo tiene todo y con una potencia increíble