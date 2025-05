Esta picadora manual será imprescindible en tu cocina y cuesta menos de 20€

Este cacharrito de Tefal acumula ya casi 30.000 reseñas positivas y ha vendido más de 1000 unidades sólo en los últimos 30 días. Parece mentira, ¿a que sí? ¿Cómo una cosa tan aparentemente tonta ha sido capaz de convencer a tanta gente? Muy fácil: porque funciona.

Las cosas, a veces, son así de simples. Sobre todo en la cocina, donde la eficacia es la única norma que siempre se cumple a rajatabla. Por eso, estoy segura de que esta oferta que he encontrado hoy te va a enganchar igual que a mí.

Tenemos aquí una picadora de Tefal. Pero ojo, que no es un electrodoméstico: se trata de una picadora manual. Como lo oyes: funciona con un sistema de cuerda enrollada que hace girar las cuchillas. De manera que no sólo vas a ahorrar tiempo, sino también una buena cantidad de dinero en tu factura de la luz.

¿Por qué una picadora manual lo está petando tanto?

Ampliar

A mí me la descubrió mi suegra. Habíamos quedado un domingo para comer en casa y, como siempre, intenté echar una mano. Nada más llegar estaba loca por enseñarme el último capricho que se había comprado en Amazon.

Lo que más le gustó, y lo que más te va a fascinar a ti, es que no había que enchufar nada. Esta picadora de Tefal no tiene cables, porque no es un electrodoméstico. Funciona mediante un mecanismo simple en el que, tirando de una cuerda, se pican las cosas.

Y no: por si te lo estabas preguntando, no requiere ningún tipo de esfuerzo. Funciona de maravilla para picar frutas, verduras, frutos secos y otros alimentos. Cualquier persona puede usarla sin problema. No te miento cuando te digo que ha sido mi mejor aliada a la hora de picar cebolla.

Otra gran ventaja es su tamaño. Al ser tan compacta no ocupa espacio y la puedes guardar donde quieras. Mi suegra tiene la típica batidora profesional, pero desde que tiene esta picadora de Tefal ha dejado de usarla porque le da pereza tener que sacarla, montarla y volver a guardarla, acomodando los cables.

Ampliar

Además, como no tiene partes eléctricas, la puedes lavar en el lavavajillas como si fuese un tupper más. Pero, ojo: asegúrate de que no entra agua en el compartimento de la cuerda para evitar malos olores.

También te la puedes llevar para cocinar al aire libre con total comodidad. La ensalada perfecta en segundos: no falla.

Tiene un diseño sencillo y, de nuevo, muy funcional. Está fabricado en plástico con cuchilla doble de acero inoxidable. El recipiente es transparente, para que puedas ver el proceso y decidir cómo de picada quieres la comida. Su capacidad es de 500 ml y tiene una tapa con sistema de bloqueo para que la uses sin miedo.

“¡Es simplemente perfecta!”. Ahora no lo digo yo, lo dice un usuario de Amazon que está encantado con su compra. Y no es el único, porque otra usuaria dice que “desde que tengo este producto hago más sofritos”, ya que tardas mucho menos en tener las verduras listas que si las cortases a mano.

Y aquí viene lo bueno. La Tefal Fresh Kitchen cuesta menos de 20 euros. Te la puedes llevar a casa por sólo 18,99€. ¡Cómo para pensárselo mucho!

Picadora Manual 500 ml Tefal

Ampliar

