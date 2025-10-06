El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL COMERCIO: DIARIO DE ASTURIAS puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Todo en orden con estas cajoneras para despacho y dormitorio

Descubre cómo una cajonera puede ayudarte a mantener tu material de ofician, ropa y los accesorios bien organizados, aprovechando cada rincón sin perder estilo ni funcionalidad en tu dormitorio o vestidor.

Redacción De Tiendas

Lunes, 6 de octubre 2025, 09:37

Las cajoneras son una opción para organizar ropa, accesorios y documentos en espacios reducidos; hay modelos de 3 o 4 cajones con dimensiones variables y materiales comunes como melamina de alta densidad, tela con estructura de acero pintado o plástico. Algunos incluyen guías deslizantes para facilitar la apertura y el cierre, y los acabados de melamina suelen ser neutros mientras que los cajones de tela presentan tonos variados.

Cajonera roble Cambrian - Muebles Pitarch

Comprar en Amazon

Cajonera de cuatro cajones con acabado en roble Cambrian, fabricada en melamina de alta densidad. Cajones amplios y estructura apilable que permiten optimizar el espacio en dormitorios, despachos o interiores de armario; diseño compacto y superficie de fácil limpieza.

Cajonera blanca Habitdesign

Comprar en Amazon

Cajonera de tres cajones con acabado en blanco mate, fabricada en melamina de alta calidad y equipada con guías metálicas para un deslizamiento suave. Medidas compactas que facilitan su integración en espacios reducidos y superficie resistente de fácil mantenimiento.

Cajonera blanca - Muebles Pitarch

Comprar en Amazon

Cajonera de cuatro cajones con acabado en blanco alto brillo, fabricada en melamina de alta densidad. Diseño compacto con cajones amplios para almacenar prendas y accesorios, y superficie fácil de limpiar.

Cajonera blanca Duehome

Comprar en Amazon

Cajonera blanca de tres cajones con estructura de melamina de alta calidad y guías metálicas. Dimensiones compactas aptas para armarios y superficie resistente que facilita la limpieza y el mantenimiento diario.

Cómoda bohemia VEDECASA

Comprar en Amazon

Cómoda de diseño compacto con tres cajones de tela estampada y un estante abierto sobre una estructura de hierro y madera. Materiales ligeros que facilitan el montaje y la limpieza; formato pensado para espacios reducidos.

Cajonera con ruedas BG Spazio

Comprar en Amazon

Cajonera de cuatro cajones en plástico resistente con estructura ligera y ruedas integradas para facilitar su movilidad. Diseño en color negro y limpieza sencilla; dimensiones compactas que permiten desplazarla según las necesidades de almacenamiento.

Cómoda vintage VEDECASA

Comprar en Amazon

Cómoda con dos cajones de tela estampada y un estante abierto sobre un marco de acero estable. Formato vertical para aprovechar el espacio y superficie superior apta para colocar objetos decorativos o mantener a mano artículos de uso frecuente.

Torre de almacenamiento Cablepelado

Comprar en Amazon

Torre de almacenamiento con cuatro cajones de plástico resistente y lados translúcidos que facilitan la visualización del contenido. Incorpora tiradores ergonómicos y bandeja superior; diseño compacto y limpieza sencilla gracias a los materiales empleados.

Cajonera Acan de plástico

Comprar en Amazon

Cajonera con estructura blanca y tres cajones transparentes, fabricada en plástico resistente. Diseño ligero y compacto que facilita la organización en espacios pequeños; la transparencia permite localizar el contenido con rapidez y el mantenimiento es sencillo.

