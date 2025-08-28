El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Complementos

Las mejores fundas duras para guardar y proteger tus gafas de sol

Proteger las gafas cada día es sencillo con una funda dura: hay opciones compactas, ligeras y resistentes para quienes llevan sus gafas en el bolso, la mochila o viajan con frecuencia.

Redacción De Tiendas

Jueves, 28 de agosto 2025, 08:36

Proteger las gafas frente a golpes y arañazos es una prioridad para quienes las utilizan a diario, ya sean de sol o de ver. Las fundas duras han evolucionado para ofrecer soluciones resistentes y ligeras, pensadas para quienes llevan las gafas en el bolso, la mochila o incluso en la guantera del coche.

Además, la mayoría de los modelos se adapta a gafas de tamaño estándar, incluyendo gafas de lectura, de ordenador y de sol, ofreciendo una solución práctica para quienes buscan cuidar sus lentes tanto en el día a día como en viajes o actividades al aire libre.

FUNDA RÍGIDA DE GAFAS KONO

Kono presenta una opción con superficie de lino antideslizante y dimensiones pensadas para adaptarse a la mayoría de modelos estándar. El interior de terciopelo suave evita marcas y mantiene los cristales limpios, mientras el mecanismo de cierre con resorte facilita el acceso y asegura el contenido.

Incluye además un paño de microfibra, útil para limpiar las lentes sin esfuerzo. Su formato compacto y ligero permite llevarlo a diario sin ocupar espacio extra.

ESTUCHE RÍGIDO PARA GAFAS DE SLIVERBA

Con un diseño sobrio y elegante, este estuche rígido de SLIVERBA combina piel sintética negra y un interior suave para ofrecer una protección fiable a las gafas de sol o de ver. Sus dimensiones permiten guardar la mayoría de modelos estándar, y el cierre magnético asegura que las gafas permanezcan protegidas durante el transporte.

El paño de microfibra incluido ayuda a mantener las lentes impecables en todo momento.

ESTUCHE RÍGIDO PARA GAFAS HAWKERS

Más que un simple estuche, la funda rígida HAWKERS Galaxy Case destaca por su exterior holográfico y estructura de poliuretano, diseñada para proteger gafas de sol o de vista. El interior forrado en terciopelo aporta suavidad y evita rozaduras, mientras que sus dimensiones permiten guardar la mayoría de monturas estándar de forma segura.

JUEGO DE FUNDAS RÍGIDAS PARA GAFAS NVIYAM

Con cuatro estuches rígidos en distintos colores, el set NVIYAM ofrece una solución práctica y versátil para quienes usan varias gafas a diario.

El pack incluye paños de microfibra para limpiar las gafas, añadiendo valor a quienes buscan organización y protección. Su formato compacto cabe en bolsos o mochilas, adaptándose a necesidades en casa o en desplazamientos. Es ideal para familias o quienes alternan entre gafas de ver y de sol.

FUNDA DE ALMACENAMIENTO PARA GAFAS DE NOCRY

Gracias a su carcasa semirrígida de plástico EVA, la funda NoCry ofrece una protección eficaz frente a golpes y presión. El interior forrado en terciopelo cuida las lentes y evita arañazos, mientras que la cremallera reforzada garantiza un cierre seguro incluso en movimiento.

El clip integrado permite fijarla a mochilas o cinturones, facilitando el acceso rápido a las gafas en cualquier situación. Incluye un paño de microfibra para mantener los cristales limpios sin esfuerzo.

FUNDA PARA GAFAS FEFI

Gracias a su diseño en tonos pastel, esta funda rígida de FEFI destaca por su aspecto actual y su formato compacto. La carcasa de metal recubierta con piel sintética antideslizante aporta resistencia, mientras el cierre a presión asegura que las gafas permanezcan protegidas en todo momento. El interior aterciopelado en color gris evita roces y mantiene las lentes libres de marcas.

FUNDA RÍGIDA DE GAFAS FEFI CON DISEÑO FLORAL

Esta funda rígida de FEFI combina un exterior metálico resistente con un recubrimiento plástico antideslizante, logrando proteger gafas de tamaño estándar. El cierre a presión y las bisagras metálicas refuerzan la seguridad, mientras que el interior suave cuida las lentes frente a posibles roces.

ESTUCHE RÍGIDO PARA GAFAS DE OLICKY

El estuche rígido para gafas de Olicky destaca por su exterior en PU suave y estructura interna de metal resistente. La bisagra de metal negro aporta una sensación de apertura cómoda y duradera, mientras que el interior forrado cuida delicadamente las lentes.

JUEGO DE FUNDAS PARA GAFAS DE TDUNSYA

El set de estuches TDUNSYA incluye tres fundas rígidas en negro, blanco y rosa, fabricadas con exterior de cuero PU y estructura metálica resistente. El interior suave protege las lentes contra arañazos y suciedad, mientras que las bisagras metálicas facilitan un cierre seguro y cómodo.

Cada funda viene acompañada de su propio paño de microfibra, lo que simplifica la limpieza diaria.

