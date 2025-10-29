El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL COMERCIO: DIARIO DE ASTURIAS puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Imagen Generada Con IA

Bebés y niños

Protege la piel más delicada de tu bebé con las toallitas Pure Aqua de Dodot

Las toallitas Pure Aqua para bebé Dodot ofrecen una limpieza delicada y segura gracias a su composición con un 99% de agua y fibras vegetales, ideales para la piel sensible y con un formato práctico para el día a día.

Redacción De Tiendas

Miércoles, 29 de octubre 2025, 08:57

Las toallitas Pure Aqua para bebé Dodot se han consolidado como una opción de referencia para quienes priorizan el cuidado de la piel sensible en bebés. Su fórmula destaca por estar compuesta en un 99% de agua, sin alcohol ni perfume, lo que reduce considerablemente el riesgo de irritaciones y ayuda a restaurar el pH natural de la piel. El uso de fibras 100% de origen vegetal, con un 10% de algodón premium, contribuye a una textura suave y resistente, facilitando la limpieza sin dejar residuos ni generar molestias en la piel delicada.

Este formato de 864 toallitas distribuidas en 18 prácticos paquetes permite tener siempre a mano una cantidad suficiente tanto en casa como en salidas. Además, la ausencia de plásticos en su composición y la aprobación dermatológica por la Skin Health Alliance refuerzan la confianza en su uso diario.

El diseño "Thick Pop Up" facilita extraer una toallita cada vez sin que se sequen las restantes, un detalle valorado por padres que buscan comodidad y eficiencia. En un mercado donde la pureza de los ingredientes y la sostenibilidad marcan la diferencia, Dodot Pure Aqua destaca por su equilibrio entre seguridad, suavidad y respeto por el medio ambiente.

La ausencia total de alcohol y perfumes, junto con la aprobación dermatológica, refuerzan su perfil seguro frente a alternativas que contienen conservantes o fragancias añadidas. Además, la textura suave y resistente facilita la limpieza sin necesidad de usar varias toallitas a la vez, lo que resulta práctico y eficiente en el día a día.

Newsletter

TOALLITAS PARA BEBÉ DODOT PURE AQUA PACK 864 UNIDADES

Comprar en Amazon

Noticias relacionadas

Ahorra espacio y gana tranquilidad con esta bañera plegable para bebé con termómetro y cojín seguro

Ahorra espacio y gana tranquilidad con esta bañera plegable para bebé con termómetro y cojín seguro

Analizamos los chupetes de silicona evolutivos Chicco Pack Crecimiento

Analizamos los chupetes de silicona evolutivos Chicco Pack Crecimiento

Cambiar pañales será mucho más cómodo y sencillo con estos cambiadores de bebé

Cambiar pañales será mucho más cómodo y sencillo con estos cambiadores de bebé

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un juzgado dicta una orden de detención contra Jesús Martínez, propietario del Real Oviedo, y Gerardo Cabrera
  2. 2 Detenido in fraganti al entrar a robar en una casa en Gijón con los dueños dentro
  3. 3

    La jueza autoriza a sacar de la balsa de Ribadesella los coches en los que se cree que están Maritrini y su bebé
  4. 4 Herido un joven que circulaba en patinete en Gijón al chocar con un vehículo
  5. 5 Un conductor de 70 años choca contra una valla en Valentín Masip, en Oviedo, y hiere a tres peatones
  6. 6 Dos puentes y cuatro fines de semana largos en Asturias: así queda el calendario laboral de 2026 en España
  7. 7

    Una nueva vida en Asturias tras la dana: «La gente de Villaviciosa se ha volcado para tener una nueva oportunidad»
  8. 8 Muere a los 41 años la camionera influencer Coco Trucker Girl
  9. 9

    Sergio Marqués ya tiene su calle en Gijón: «Desde hoy nuestro padre regresa a casa»
  10. 10 Una madre, a juicio por desatender a su hijo de ocho años y dejar que faltase a clase en Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Protege la piel más delicada de tu bebé con las toallitas Pure Aqua de Dodot

Protege la piel más delicada de tu bebé con las toallitas Pure Aqua de Dodot