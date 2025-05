Este es el eye combo que puedes llevar cada día sin importar que edad tengas

María Belén Acosta Jiménez Jueves, 22 de mayo 2025, 09:38 Compartir

No te compliques, si lo que quieres es verte estupenda y con look de lo más natural, lo que tienes que hacer es conseguir estos dos imprescindibles: mousse para cejas y máscara de pestañas.

Evidentemente, el problema es saber cuál elegir y cómo esto, al fin y al cabo, es fruto de la experiencia, vengo a recomendarte una que utilizo desde hace meses y que me ha funcionado bien tanto a mi como a mi madre. Sí, así como lo lees.

¿Cómo di con este eye combo? Pues de pura casualidad. Compré una nueva máscara de pestañas para mi en uno de los Prime Days de Amazon y una mousse para cejas de las más recomendadas para conseguir volumen para mi madre; que los años hacen pequeños estragos hasta en las más guapas.

Además, como a mi esto del maquillaje me gusta desde niña, estuve leyendo recomendaciones en revistas especializadas y en páginas donde te enseñan a sacarte partido sin tener que desembolsar una fortuna. Y sí, estos productos resultan que combinan a la perfección y me anime a probarlo.

¿Los resultados? ¡Espectaculares! No imaginaba lo bien que podría sentarme darles una mayor definición a mis cejas o, a mi madre, darles un color más negro y un mayor volumen a sus pestañas. Encantadas que estamos las dos.

Así que aquí te dejo el eye combo que utilizan muchas mujeres como yo y que podrás encontrar sin dificultad en tiendas como Druni y Amazon.

Mousse para cejas Super Fluff de MAYBELLINE NEW YORK

Para conseguir esas cejas definidas y naturales que tanto favorecen, confía en esta mousse de Maybelline. Está disponible en 4 colores para que elijas el que más se asemeja al tuyo y tiene una duración de hasta 16 horas. ¡Suficiente para una jornada de trabajo y quehaceres! No deja sensación rígida y lo tienes en Druni a un precio de 9,99€ gracias a un pequeño descuento del 9%.

Máscara de pestañas Sky High de MAYBELLINE NEW YORK

Parece que no soy la única encantada con esta máscara de pestañas. ¡Sólo este mes ya lleva más de 5.000 ventas en Amazon! Y ojito, porque también tiene un descuento del 38% para que te hagas con ella por 8,24€. A mi me enamoró por que resiste durante mucho tiempo, no deja sensación pegajosa y consigue darle a tu mirada el toque justo para llamar la atención. Sólo necesitarás un par de pasadas para conseguir unas pestañas perfectas a prueba de tu película lacrimógena favorita o ese día de lluvia inesperado. ¡No falla!