Presume de sonrisa con estos blanqueadores dentales

Recuperar el brillo natural de los dientes en casa es posible con blanqueadores dentales. Estos productos están diseñados para eliminar manchas de café en tan solo 7 días y pueden reducir la coloración causada por té, vino o tabaco. Los blanqueadores dentales están disponibles en diferentes formatos: los kits vienen con moldes precargados que facilitan la aplicación, mientras que los bolígrafos y serums correctores de color permiten un uso puntual y dirigido según la necesidad.

SERUM CORRECTOR DE COLOR DENTAL IWHITE

Gracias a su innovadora tecnología de corrección de color azul, el sérum dental iWhite Serum+ transforma el tono de los dientes en segundos. Su formato en pasta facilita la aplicación diaria y consigue blanquear dientes amarillos o manchados desde la primera vez, sin dañar el esmalte ni causar sensibilidad.

Su fórmula sin peróxidos protege los dientes sensibles y reduce manchas visibles, logrando resultados perceptibles de forma segura y práctica en casa. Aporta frescor gracias a su sabor suave a menta.

BOLÍGRAFO BLANQUEADOR DENTAL DE IMPODITIONGS

¿Buscas una solución sencilla para mantener tu sonrisa impecable? El bolígrafo blanqueador dental de Impoditiongs, en formato stick y presentado en un práctico pack de dos unidades, destaca por su diseño compacto y fácil aplicación. Su fórmula de gel actúa directamente sobre las manchas causadas por café, té o vino, ofreciendo resultados visibles sin complicaciones.

Ideal para quienes desean cuidar su estética dental en cualquier momento, este blanqueador portátil cabe en el bolso o en el bolsillo. Permite integrar el blanqueamiento en la rutina diaria, tanto en casa como durante viajes, y resulta una opción útil para compartir con familiares o amigos que valoran una sonrisa luminosa y cuidada.

KIT BLANQUEADOR DENTAL SUPERIOR DE IWHITE

Con tecnología de triple acción, el kit iWhite Superior ofrece un blanqueamiento dental profesional en casa. Incluye diez moldes precargados que se adaptan fácilmente y permiten aclarar los dientes hasta ocho tonos en solo veinte minutos, fortaleciendo y restaurando el esmalte gracias a los microcristales de hidroxiapatita y calcio.

Esta solución es perfecta para quienes buscan resultados rápidos y visibles sin complicaciones. El formato en gel, libre de peróxido, minimiza la sensibilidad y puede integrarse en la rutina diaria. Ideal antes de un evento o para mantener una sonrisa más luminosa de forma segura y cómoda, sin necesidad de acudir a la clínica dental.

KIT BLANQUEADOR DENTAL CLÁSICO DE IWHITE

Con tecnología de gel avanzada, el kit iWhite Classic Whitening ofrece blanqueamiento dental profesional en casa con diez moldes precargados y sabor a menta. Su fórmula sin peróxido combina bicarbonato de sodio y PAP para conseguir hasta ocho tonos más blancos en solo veinte minutos, cuidando el esmalte y evitando la sensibilidad.

Lograr una sonrisa radiante es sencillo gracias a su aplicación rápida y cómoda. El formato con bandejas de un solo uso permite eliminar manchas de café, té o tabaco de forma eficaz, integrándose fácilmente en la rutina diaria. Es ideal para quienes buscan resultados visibles y duraderos sin salir de casa.

KIT BLANQUEADOR GLOW DE IWHITE

Durante el día, las partículas de diamante de iWhite Glow reflejan la luz y realzan el blanco natural de los dientes, mientras que su tecnología con PAP y calcio elimina manchas desde la primera aplicación. El formato incluye diez moldes prellenados, finos y flexibles, que se adaptan cómodamente para cubrir toda la superficie dental, incluso en dientes sensibles.

Una sonrisa hasta ocho tonos más blanca se consigue en solo veinte minutos por sesión, sin peróxido y sin dañar el esmalte.

KIT BLANQUEADOR DENTAL DE RAPIDWHITE

El kit de blanqueamiento dental RapidWhite está diseñado para uso doméstico e incluye una pasta blanqueadora, gel, moldes moldeables y un acelerador. El sistema permite adaptar el tratamiento a la dentadura de cada usuario y puede lograr hasta siete tonos más claros sin utilizar peróxido de hidrógeno.

Este kit ofrece un efecto blanqueador respaldado por estudios clínicos y se aplica de manera sencilla. Está indicado para la eliminación de manchas causadas por café, té o tabaco, y puede integrarse en la rutina diaria de higiene bucal.

BLANQUEADOR DENTAL CON CARBÓN ACTIVO DE IWHITE

Durante el día, las manchas oscuras provocadas por café, té o tabaco pueden restar luminosidad a la sonrisa. El kit iWhite Dark Stains, con diez moldes precargados y tecnología de carbón activo, elimina esas manchas en solo veinte minutos y ayuda a restaurar el esmalte sin causar sensibilidad.

BLANQUEADOR DENTAL INSTANTÁNEO DE IWHITE

¿Quieres un blanqueamiento dental rápido y sencillo en casa? El kit iWhite Instant incluye diez bandejas precargadas, listas para usar, que se adaptan cómodamente a la dentadura. Su fórmula en gel, sin peróxido, utiliza tecnología FCC con calcio filmocristalizado y PAP para eliminar manchas y fortalecer el esmalte desde la primera aplicación. Obtén hasta ocho tonos más blancos en solo veinte minutos al día, sin dañar la estructura dental ni causar sensibilidad.

TIRAS BLANQUEADORAS AUTODISOLVENTES DE RAPIDWHITE

¿Te gustaría un método rápido para blanquear tus dientes en casa? Las tiras blanqueadoras autodisolventes de RAPIDWHITE, con tecnología de doble capa y sabor a menta, ofrecen una aplicación sencilla y sin peróxido de hidrógeno. Su formato ultrafino y flexible permite que se adapten cómodamente a la superficie dental, iniciando el proceso de blanqueamiento de inmediato.

Con solo cinco a siete minutos por sesión, es posible aclarar hasta cinco tonos en cuatro días, eliminando manchas de café, té o vino.

LÁPIZ BLANQUEADOR DENTAL DE IMPODITIONGS

¿Te gustaría eliminar manchas dentales sin esfuerzo? El lápiz blanqueador dental de Impoditiongs, en formato compacto y ligero, permite aplicar el gel de forma precisa tanto en casa como durante un viaje. Su diseño facilita el uso diario y resulta discreto para quienes buscan cuidar su sonrisa en cualquier situación.

Obtener dientes más blancos es sencillo gracias a su fórmula pensada para actuar sobre manchas de café, té o vino.

