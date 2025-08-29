El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL COMERCIO: DIARIO DE ASTURIAS puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Acogedor jardín al aire libre con cinco velas de citronela encendidas sobre una mesa rústica de madera, rodeada de vegetación, creando un ambiente cálido y tranquilo para noches relajantes. AI Generated Image

Aire libre

Decora tus noches al aire libre y protégete de mosquitos con este pack de velas aromáticas de citronela

Este pack de 5 velas aromáticas de citronela de Etrexonline ofrece una solución natural y decorativa para mantener a raya los mosquitos durante tus veladas al aire libre sin renunciar al estilo ni a la comodidad.

Redacción De Tiendas

Viernes, 29 de agosto 2025, 07:19

Las noches de verano en la terraza o el jardín pueden ser mucho más agradables si se consigue mantener a los mosquitos a raya. El Pack de 5 Velas Aromáticas Citronela 140g de Etrexonline ofrece una solución práctica y decorativa para quienes buscan disfrutar de espacios exteriores sin molestias. Cada vela está elaborada con cera de calidad premium y perfumada con citronela natural, un aroma refrescante que ayuda a crear un ambiente más cómodo y libre de insectos.

Este set destaca por su larga duración de hasta 25 horas por vela, permitiendo así cubrir varias noches de uso en reuniones, barbacoas o cenas al aire libre. El formato en pack facilita repartir las velas en diferentes puntos del jardín o terraza, mejorando la cobertura y el efecto aromático. Además, su diseño sencillo y elegante encaja en cualquier decoración exterior, aportando un toque funcional y estético a la vez.

A diferencia de otros repelentes químicos, estas velas están pensadas para quienes priorizan productos naturales y buscan una alternativa sin humo ni ingredientes agresivos. La citronela es reconocida por su capacidad para repeler insectos de forma suave, y aunque su eficacia es limitada en comparación con soluciones sintéticas, el pack resulta ideal para crear ambientes más agradables en cenas, fiestas o momentos de relax al aire libre, combinando protección y ambientación en un solo producto.

Beneficios clave de las velas antimosquitos Etrexonline

Este pack de 5 velas aromáticas de Etrexonline destaca por ofrecer una solución natural y decorativa para quienes buscan disfrutar de espacios exteriores sin la molestia de los mosquitos. Una de sus principales ventajas es la larga duración de cada vela, que puede alcanzar hasta 25 horas, permitiendo cubrir varias noches de uso en terrazas, jardines o durante actividades como barbacoas y cenas al aire libre. Al tratarse de un pack de cinco unidades, es posible distribuirlas en diferentes puntos para maximizar su efecto y cobertura.

Comprar en Amazon

El uso de citronela natural proporciona un aroma fresco y agradable, que no solo ayuda a repeler insectos de forma suave, sino que también contribuye a crear un ambiente más relajante y acogedor. A diferencia de repelentes químicos, estas velas están elaboradas con cera de calidad premium y no desprenden humo tóxico, lo que las convierte en una alternativa segura y respetuosa con el medio ambiente. Además, su diseño sencillo y elegante permite integrarlas fácilmente en cualquier decoración exterior, añadiendo un toque funcional y estético a la vez.

Newsletter

Pack de 5 Velas Aromáticas Citronela

Comprar en Amazon

Noticias relacionadas

La mejor mosquitera magnética para tus puertas: Protección definitiva contra insectos

La mejor mosquitera magnética para tus puertas: Protección definitiva contra insectos

Si quieres tener una protección eficaz y alivio inmediato frente a picaduras de mosquitos, este es el pack que necesitas

Si quieres tener una protección eficaz y alivio inmediato frente a picaduras de mosquitos, este es el pack que necesitas

¿Demasiado sol en tu terraza? Estos son los mejores toldos de exterior para crear sombra y confort

¿Demasiado sol en tu terraza? Estos son los mejores toldos de exterior para crear sombra y confort

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jaleo en San Lorenzo al enfrentarse dos hermanos leoneses a los socorristas de Gijón
  2. 2 Localizan una serpiente de un metro y medio en una acera de Gijón
  3. 3 Detenido en Llanes cuando iba a provocar un incendio
  4. 4 Un gijonés de 68 años, rescatado en la playa de San Lorenzo
  5. 5 Un joven recibe varias puñaladas durante la verbena en las fiestas de San Agustín en Avilés
  6. 6 Asturias, destino vacacional de moda entre los famosos
  7. 7

    El PSOE de Asturias propondrá a Lydia Espina para el Senado tras la dimisión de Melania Álvarez
  8. 8

    Iberia recibe la llegada de Volotea a la ruta entre Asturias y Madrid bajando sus tarifas a 25 euros
  9. 9

    El Sporting de Gijón reactiva el fichaje de Lasha Odisharia
  10. 10 Toca el primer premio de la Lotería Nacional en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Decora tus noches al aire libre y protégete de mosquitos con este pack de velas aromáticas de citronela

Decora tus noches al aire libre y protégete de mosquitos con este pack de velas aromáticas de citronela