El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL COMERCIO: DIARIO DE ASTURIAS puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

AI Generated Image
Ocio

Si te gusta el dibujo técnico necesitas este compás Faber-Castell

El Faber-Castell 174530 Stream combina un mecanismo de ajuste rápido con materiales duraderos y un diseño ergonómico para ofrecer precisión y comodidad en el dibujo técnico y escolar.

Redacción De Tiendas

Viernes, 19 de septiembre 2025, 07:07

El Faber-Castell 174530 - Brújula de ajuste rápido Stream, Blackstone es una herramienta de precisión diseñada para quienes buscan fiabilidad y facilidad de uso en el dibujo técnico y escolar. Este compás destaca por su mecanismo de ajuste rápido, que permite modificar la apertura de los brazos de manera ergonómica y sencilla, facilitando la creación de circunferencias con diámetros de hasta 340 mm.

Fabricado con materiales resistentes y una punta de piedra especial, el Faber-Castell 174530 sobresale en durabilidad y precisión, aspectos muy valorados tanto por estudiantes de bachillerato como por profesionales del dibujo técnico. La incorporación de tecnología de engranajes robustos y una aguja antideslizante garantiza trazos firmes y exactos, minimizando errores comunes en compases tradicionales. Además, su compatibilidad con recambios y accesorios amplía su vida útil y versatilidad frente a modelos más básicos de la competencia.

Con una valoración media de 4,7 sobre 5 estrellas y una posición destacada entre los compases más vendidos, este modelo se ha consolidado como una opción de referencia para quienes buscan un compás de dibujo técnico profesional que combine facilidad de uso, precisión y un diseño cuidado. Tanto en el aula como en proyectos más exigentes, la apuesta de Faber-Castell por la calidad y la innovación se refleja en cada detalle de este compás.

VENTAJAS CLAVE DEL FABER-CASTELL 174530 STREAM

La principal ventaja del Faber-Castell 174530 Stream radica en su sistema de ajuste rápido, que permite modificar la apertura de los brazos de forma ágil y precisa. Esta característica resulta especialmente útil tanto para estudiantes que necesitan realizar múltiples circunferencias en poco tiempo como para profesionales que buscan eficiencia en el trabajo técnico. La posibilidad de trazar círculos de hasta 340 mm de diámetro lo sitúa por encima de muchos modelos básicos con diámetros menores.

Otra ventaja relevante es la durabilidad del conjunto, gracias a materiales resistentes y la posibilidad de reemplazar piezas y minas. Esto amplía notablemente la vida útil del producto y lo convierte en una inversión más rentable a largo plazo.

Newsletter

FABER-CASTELL 174530 - Brújula de ajuste rápido

Comprar en Amazon

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto a un camionero en el polígono de Bankunión, en Gijón
  2. 2 La Guardia Civil no halla evidencia de la presencia de dos encapuchados en Cuevas el día del crimen
  3. 3

    La Policía Local de Gijón vuelve a los coches de gasolina: «Los híbridos no son operativos»
  4. 4 La jueza decreta secreto de sumario en la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  5. 5

    Salud admite contratar a médicos de Familia sin la especialidad homologada de «forma temporal» y en
  6. 6

    Indignación en Asturias por la decisión del Gobierno de España de mantener el peaje de la autopista del Huerna (AP-66)
  7. 7 Espectacular vuelco de un camión, que obliga a cortar la A-8 en Caravia
  8. 8 Un herido en nuevo choque de un autobús en Gijón
  9. 9 La abogacía despide a Marta Felgueroso y Abel Díaz: «Con fe es más fácil afrontarlo»
  10. 10

    El boicot a Israel pone en cuestión los contratos del Principado de Asturias con la mayor farmacéutica del país

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Si te gusta el dibujo técnico necesitas este compás Faber-Castell

Si te gusta el dibujo técnico necesitas este compás Faber-Castell