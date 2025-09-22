Organización para el día a día escolar con este estuche de tres compartimientos de marca Oxford

Redacción De Tiendas Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:45 Compartir

El Oxford Estuche Escolar 3 Compartimentos en color rosa fucsia destaca por su diseño funcional y atractivo, pensado para quienes buscan organización y estilo en un solo producto. Con unas dimensiones de 22,5 x 11 x 7 cm, este estuche ofrece una capacidad superior gracias a sus tres compartimentos independientes, cada uno con su propia cremallera, lo que facilita el acceso rápido y ordenado a bolígrafos, lápices y otros útiles escolares. La elección del material Oxford aporta resistencia y durabilidad, superando a la mayoría de estuches convencionales en cuanto a longevidad y protección de los objetos almacenados.

Uno de los aspectos más diferenciadores de este modelo es su goma elástica integrada, que permite fijarlo fácilmente a cuadernos o carpetas y transportarlo de manera cómoda y segura. Además, el estuche se mantiene en pie sobre la mesa gracias a su estructura estable, algo poco habitual en estuches blandos.

El Oxford Estuche Escolar 3 Compartimentos destaca por su capacidad de organización, la resistencia de su material y la comodidad que aporta la goma elástica integrada. Es una opción práctica para estudiantes que buscan mantener su material escolar ordenado y protegido

