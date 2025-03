Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon: Los chollazos más esperados en electrónica

Albert Massana Martes, 25 de marzo 2025, 09:12 | Actualizado 10:00h. Compartir

Desde hoy mismo hasta el 31 de marzo, Amazon va a estar lanzando sus oleadas de ofertas y descuentos . Se trata de su ya conocida como Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon . Hoy te busco a ti, el fan de la electrónica, para que estés preparado conmigo y aproveches lo mejor de esta ocasión que no se puede dejar pasar.

Y es que no importa si lo tuyo es más imagen y sonido o si buscas renovar ese smartwatch deportivo que ya tiene demasiados años y no es capaz de leerte ni el pulso. Los móviles más potentes, las tablets con mejor pantalla y el gaming más top : ninguna de estas cosas es barata nunca, pero hoy podemos hacernos un regalo que además es doble si viene al mejor precio.

Ponte las pilas y no te pierdas ni una, ¡pero no te olvides de tu cuenta Prime ! Si aún no la tienes, puedes aprovechar ahora el período de prueba gratuito de un mes y beneficiarte de los envíos más rápidos para que tardes menos que nunca en disfrutar tus compras.

SMARTWATCH HUAWEI WATCH FIT 3

Con diseño ultrafino y pantalla AMOLED para que no te pierdas ni un detalle de todo lo que te interesa saber en tu rutina diaria, aquí tienes uno de los últimos modelos de Huawei con un descuento del 38% en Amazon. Te asegura 7 días completos sin necesidad de carga a un precio de 99€. ¡Redondo!

BOMBILLAS INTELIGENTES LED DE TAPO

Las más vendidas de Amazon también tiene hoy una rebaja del 51% para que te animes a domotizar tu casa por sólo 26,99€. Son compatibles con Alexa y Google Home, incluyen mando a distancia y podrás controlar tanto el brillo y el color desde su APP.

AMAZON ECHO DOT

La última generación del altavoz inteligente más compacto de Amazon es una de las ofertas indispensables que no podía faltar en esta fiesta de los descuentos. Con WiFi, Bluetooth y un sonido que sorprende por su calidad, Amazon lo tiene al 38%, dejándolo en 39,99€.

AMAZON FIRE TV STICK 4K

El Fire TV Stick es otro de los grandes esenciales entre los dispositivos Amazon. Conéctalo a tu TV y olvídate de problemas de compatibilidad con apps o con plataformas de streaming por antiguo que sea tu televisor. Con el 46% de descuento, Amazon te lo lleva a casa por 37,99€.

SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA

El flagship de Samsung de la generación pasada sigue siendo una auténtica bestia que es una gozada en las manos y puede con todo. Con cargador de 45W, cámara principal de 200 MP, S Pen, 256 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM. Con el 38% de descuento, su precio se queda en 899€.

XIAOMI ROBOT VACUUM X10

Uno de los robots aspiradores más completos de Xiaomi, que ahora se encuentra a un precio más tentador que nunca. Con base de autovaciado, gran autonomía, sistema inteligente de navegación por láser y capaz tanto de aspirar como de fregar. Gracias al descuento del 60%, Amazon te lo lleva a casa por 199,97€.

SAMSUNG GALAXY WATCH7

El Smartwatch de Samsung es uno de los más valorados del mercado, con un diseño deportivo y cuidado y gran cantidad de funciones tanto deportivas como de seguimiento de la salud. Amazon tiene su versión Bluetooth de 44mm al 43%, dejándolo en 199€.

SAMSUNG TV 75'' NEO QLED QN85D 4K

Un espectacular televisor de Samsung para convertir tu salón en toda una sala de cine gracias a su pantalla NeoQLED 4K de 75 pulgadas. Disfruta de los contenidos de calidad nativa más baja reescalados gracias a su potente procesador y de su sonido Dolby Atmos por 1.274€ con el 56% de descuento aplicado.

GARMIN FÉNIX 7S

Otro de los reyes de los relojes inteligentes deportivos, de la mano de nada menos que Garmin. Uno de los referentes actuales, el Fénix 7S tiene una esfera de 42 mm y cuenta con todas las funcionalidades y sensores esperables, que Amazon te lleva a casa por 384,99€ gracias al 36% de descuento.

CORSAIR RM1000X 80 PLUS GOLD

UNa fuente de alimentación de 1000W con toda la potencia que un PC de gama alta y última generación necesita, además de los estándares de calidad más altos. Cuenta con 10 años de garantía y ventilador de levitación magnética y su precio es un chollazo de 147,96€ gracias al 34% aplicado.

KINDLE COLORSOFT SIGNATURE EDITION 32 GB

El Colorsoft es un Kindle muy compacto de solo 7 pulgadas que proporciona una pantalla a todo color de alto contraste y gran comodidad visual, con un efecto muy parecido al del papel impreso. Perfecto para largas sesiones gracias a su gran autonomía, Amazon te lo lleva a casa por 244,99€ gracias al 18% de descuento.

CORSAIR VENGEANCE RAM 48 GB

Un pack de memoria RAM DDR5 para actualizar tu equipo con la barbaridad que los 48 GB son, pero eso sí, a máxima velocidad: 6000 MHz y CL30, compatible tanto con AMD Expo como con Intel XMP. Su precio de 167,99€ gracias al 25% aplicado es para no perderlo de vista.

