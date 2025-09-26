Finde de chollazos: no te pierdas los descuentos que más han dado que hablar esta semana en Amazon

Álvaro Martí Martín Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:16 Compartir

¿Nos echabas de menos? Pues ya estamos aquí. Y fíjate lo rápido que se ha pasado el mes. Éste es el último viernes de chollos de septiembre, pero no te preocupes: no nos hemos dormido en los laureles para hacer esta selección de ofertas de Amazon.

Esta semana te hemos preparado un combinado con artículos de lo más variado. Eso sí, siempre con una misma idea en la cabeza: hacer que ahorres todo lo posible en cada compra. Por eso, en esta lista vas a encontrar ofertas de hasta el 62%. ¡Un poquito más y te pagan ellos!

Pero, como ya sabes, todo lo bueno dura poco. Estos descuentos son de visto y no visto, de manera que te recomendamos que pilles lo que te guste antes de que se enfríe el café… o es muy probable que se te escape de las manos. ¡Feliz viernes de chollos!

Power Bank de 20000 mAh de INIU

Se acabó eso de quedarse sin batería en el móvil cuando estás fuera de casa. Con este dispositivo de 22,5W consigues hasta un 61% de carga en apenas 30 minutos, gracias a su USB-C versión 2024 de alta velocidad. En Amazon está a 18,99€, gracias a su descuento del 62%.

Zapatillas para mujer Skechers Sure Track Erath

Para que vayas cómoda al mejor precio, hoy tienes en Amazon estas Skechers disponibles en varios colores y tallas con un descuento del 45%. Se te quedan en sólo 52,63€. La marca tiene un 93% de valoraciones positivas, así que si no tenías claro qué calzado ponerte para caminar o estar cómoda en el trabajo, aquí lo tienes.

Set de conducción gaming para PS y PC de Logitech G29

Esto es un capricho para críos y no tan críos. ¿Quién no ha querido jugar a tus simulador de conducción con un auténtico volante profesional? Pues la marca Logitech sabe cómo ponerte los dientes largos con este descuento del 45% que incluye pedales y palanca de cambio. Adelántate al Black Friday y hazte con él por 229€.

Afeitadora eléctrica Philips i9000 Prestige Ultra

También encontrarás a un 40% de descuento esta afeitadora que te asegura un corte apurado gracias a su cabezal de 72 cuchillas y giro de 360º para que puedas utilizarla cómodamente olvidándote de cualquier tipo de corte. Se ajusta al contorno con precisión y tiene 5 modos de afeitado personalizado. Su precio es de 299,99€.

Complemento de Melatonina de Gloryfeel

Si necesitas un extra que te asegure dormir un poco mejor cada día, te recomiendo estas tabletas de melatonina con fórmula vegana que ha vendido más de 600 unidades solo el mes pasado. Este frasco cuenta con la dosis exacta para que la tomes cada noche antes de ir a dormir durante un año. Su precio es de 13,29€ gracias a su oferta flash del 34%.

Perchas para la ropa antideslizante de Amazon Basics

¿Sabías que este es uno de los artículos de Amazon más vendidos de todos los tiempos? Pues aprovecha estos chollos y llévate el paquete de 50 perchas de color verde y antideslizantes de Amazon por sólo 13,71€.

Cama para mascotas grande de EHEYCIGA

Ahora que empieza el fresquete, deja que tu amigo peludo se tumbe en esta cama de lo más cozy por sólo 44,99€. Tiene unas medidas de 91 x 68 x 16 cm y es completamente impermeable. ¡Además podrás lavarla sin problemas en la lavadora!

Dispositivo para la estimulación y alivio muscular de Beurer

Con este sistema 3 en 1 podrás combatir el dolor muscular, lograr una sana estimulación y realizar masajes relajantes gracias a sus cuatro electrodos adhesivos y a sus 20 programas con intensidad variable. Llama la atención que sólo en este mes ya lleva vendidos más de 2.000 unidades. Por sólo 34,99€ yo no me quedaría con las ganas de probarlo.

Mando XBOX

Este es el que tengo yo y lo compré porqué es uno de los más cómodos para jugar en el PC. Tiene una batería bastante duradera, los botones son de fácil manejo y su diseño ergonómico lo hace intuitivo de manejar. Podrás viciar a lo grande ahora con este descuento del 20% y que te lo deja a un precio de 42,99€.

Mancuernas de neopreno de Amazon Basics

Y para terminar, aquí tienes la mejor excusa para empezar a hacerte unas sesiones de entrenamiento en casa con estas mancuernas de 8 Kg. Este juego cuesta ahora 35,59€ y está rebajado al 19%. Tienen una nota de, ojo al dato, 4,8/5 estrellas, así que si buscas la mejor relación calidad-precio, éstas son las tuyas.