El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL COMERCIO: DIARIO DE ASTURIAS puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Una colorida naturaleza muerta del altavoz Bluetooth JBL GO 4 sobre una toalla de playa, rodeado de gafas de sol y una bebida, bajo una iluminación soleada y brillante, enfatizando su uso en exteriores. AI Generated Image

Sonido

Este altavoz bluetooth ultracompacto es lo que necesitas para una calidad de sonido sorprendente

El JBL GO 4 combina un diseño ultracompacto y resistente con una calidad de sonido sorprendente, ideal para quienes buscan música en cualquier lugar sin preocuparse por el agua o el polvo.

Redacción De Tiendas

Martes, 16 de septiembre 2025, 07:23

El JBL GO 4 destaca como uno de los altavoces Bluetooth portátiles más compactos y resistentes del mercado, pensado para quienes buscan música en cualquier lugar sin complicaciones. Su diseño ultraligero y robusto, acompañado de una certificación IP67 que garantiza protección total frente al agua y el polvo, permite llevarlo a la playa, la piscina o la montaña sin preocupaciones. Además, su asa integrada facilita el transporte, haciendo que ocupe apenas espacio en la mochila o incluso en un bolsillo amplio.

A pesar de su tamaño reducido, el JBL GO 4 sorprende por la calidad y potencia de su sonido, gracias a la tecnología JBL Pro Sound que ofrece graves profundos y un volumen notable para reuniones pequeñas o actividades al aire libre. Su autonomía alcanza hasta 7 horas de reproducción, ampliables a 9 horas con la función Playtime Boost, lo que resulta ideal para jornadas completas sin necesidad de recarga constante. La conectividad Bluetooth 5.3 y la posibilidad de emparejar varios altavoces mediante Auracast añaden versatilidad, permitiendo crear un ambiente estéreo o aumentar la potencia sonora según las necesidades del momento.

 

Solución práctica y moderna

Solución práctica y moderna

ESte altavoz es ideal para quienes para quienes priorizan la portabilidad y la resistencia, sin renunciar a un sonido equilibrado. Su combinación de diseño compacto, batería optimizada y facilidad de uso lo posicionan como una opción interesante frente a competidores como los modelos mini de Sony o Bose, especialmente para quienes valoran la durabilidad y la simplicidad en el uso diario.

ELECCIÓN COMPACTA Y RESISTENTE

El JBL GO 4 se consolida como una opción práctica para quienes buscan un altavoz portátil que combine resistencia, portabilidad y un sonido equilibrado en un formato compacto. Su certificación IP67 lo hace adecuado para actividades al aire libre, mientras que la calidad de audio sorprende para su tamaño, con bajos presentes y un volumen suficiente para pequeños espacios.

Newsletter

Altavoz inalámbrico JBL GO 4

Comprar en Amazon

Noticias relacionadas

El altavoz portátil JBL Charge 5 lo tiene todo: batería potente, resistencia al agua y sonido de calidad

El altavoz portátil JBL Charge 5 lo tiene todo: batería potente, resistencia al agua y sonido de calidad

Sonido de calidad y comodidad diaria con estos auriculares con cable

Sonido de calidad y comodidad diaria con estos auriculares con cable

Análisis del altavoz inteligente Echo Dot (última generación) con Alexa y sonido mejorado

Análisis del altavoz inteligente Echo Dot (última generación) con Alexa y sonido mejorado

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los dos acusados de la muerte de José Antonio Justel, antes de salir del pub de Gijón: «Te vamos a matar, primo, primo»
  2. 2 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  3. 3 Un conductor ebrio choca contra tres vehículos estacionados en Gijón
  4. 4

    «Esto es como una segunda casa, ya no quedan sitios así»
  5. 5 El mensaje de Leticia Sabater a un pueblo de Asturias: «Vamos a petarlo»
  6. 6 15 distinciones, más que ningún año, para «lo mejor de Asturias»
  7. 7

    La investigación del crimen del ganadero riosellano se centra en su entorno
  8. 8 Perlora, un lugar «impregnado en nuestro recuerdo»
  9. 9

    El Gobierno anuncia una ayuda al alquiler con derecho a compra de 30.000 euros para jóvenes
  10. 10

    La calle Eleuterio Quintanilla, en Gijón, perderá un carril para compensar la pérdida de aparcamientos en La Serena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Este altavoz bluetooth ultracompacto es lo que necesitas para una calidad de sonido sorprendente

Este altavoz bluetooth ultracompacto es lo que necesitas para una calidad de sonido sorprendente