Las barras de sonido virales que convertirán tu TV en una sala de cine en casa

Ni siquiera los mejores televisores actuales cuentan con un sonido a la altura. La mejor solución es hacerte con una buena barra de sonido.

Cuando te haces con una tele nueva, lo primero en lo que piensas es en ponerte cómodo en el sofá o el sillón y coger el mando para disfrutar de toda la calidad de imagen de tu nueva ventana al mundo digital.

Sin embargo, un sonido de calidad es indispensable para disfrutar de la experiencia como se merece. Y créeme: no hace falta ser un sibarita del sonido para notar cómo un buen equipo de sonido hace la experiencia de cualquier serie, película o videojuego mucho mejor.

No se trata sólo de dar un buen volumen sin distorsionar: un equipo de calidad te dará mucha mayor nitidez y profundidad incluso a volumen bajo, y es que no hace falta dejar sordos a los vecinos para disfrutar del mejor audio.

Sound Blaster Katana V2X, la mejor experiencia de audio en casa

Sound BlasterKatana V2X La la Katana V2X, es una barra de sonido de la mítica firma Sound Blaster que cuenta con sonido inmersivo multicanal 5.1, entregado gracias a los múltiples altavoces ubicados en la propia barra y al subwoofer que se encarga de dar potencia a los graves. Ver en Amazon

Hace algunos años, si queríamos disfrutar de sonido envolvente y de calidad no nos quedaba más remedio que invertir una fortuna en un equipo Home Cinema 5.1 o 7.1 y llenar el salón de cables por todas partes.

Hoy, por suerte, las barras de sonido son una opción mucho más cómoda, más económicas y con una capacidad de sonido envolvente sorprendente.

Entre todos ellos suman una potencia de sonido de 180W, mucho más de lo que vas a usar nunca si vives con otras personas a tu alrededor. Es una versión mucho más reducida de la Katana V2, que sin embargo entrega el mismo rendimiento con un subwoofer más discreto y la misma calidad de sonido.

Su tecnología Super X-Fi y su sonido envolvente virtual 5.1 entregan una auténtica experiencia de sonido envolvente, que te harán meterte como nunca en tus películas, series y juegos favoritos.

Cuenta con una puntuación casi perfecta de 4,7/5 en amazon

Además, cuenta con una gran conectividad, ofreciendo tanto audio USB como HDMI ARC (recomendada siempre que sea posible), Bluetooth 5.0, entrada óptica, salida SXFI y salida AUX de 3.5 mm. La Katana V2X cuenta incluso con micrófonos, por si quieres mantener una llamada de voz con compañeros de juego.

Viene con mando a distancia muy fácil de usar, aunque puedes conseguir una configuración en mayor profundidad mediante la app de Creative, ya sea de su iluminación RGB, que puedes personalizar o apagar, como si quieres trabajar con el ecualizador.

Sound Blaster GS5, para dormitorios y salas de juegos

Sound Blaster GS5 Se trata de una barra de sonido mucho más compacta y también más económica, y es que este es un modelo diseñado para su uso en escritorio o en habitaciones más pequeñas. Su potencia es de hasta 60W y ofrece un diseño que recuerda bastante al de la Katana V2X, aunque sin subwoofer. Ver en Amazon por 69,99€

Y si lo que buscas es algo más contenido, no para el salón sino para tu habitación o tu sala de juegos, la GS5, también de Sound Blaster, es otra opción impecable por su versatilidad.

De hecho, la he probado en mi propio salón, que no es muy grande, y cumple a la perfección sin necesidad de entregar más que una parte de su potencia.

También se le saca mucho mejor partido con la app de Creative, que además nos permite actualizar el firmware y así conseguir que se apague el indicador LED del frontal, que al menos en mi caso no lo hacía de base.

En Amazon la encuentras por 69,99€.

Pasaría por una barra de sonido más, no muy llamativa, si no fuese por la función que le da a esta barra su razón de ser: los modos SuperWide. Al activar cualquiera de sus 2 modos, el sonido de la barra mejora exponencialmente y pasa al momento a ganar muchísimo tanto en efecto envolvente como en riqueza y profundidad, así que no la juzgues antes de probarlos.

Estos modos están diseñados además para que puedas usarla en escritorio, con su modo de cerca, o en el salón o con una TV más lejos en el modo de mayor distancia, ajustando la sonoridad para darte la mejor experiencia envolvente en cada una de las dos situaciones.

En conclusión, aún si te has gastado una pequeña fortuna en un televisor de gran tamaño y la gama más alta, olvídate de todos esos anuncios que hablan del buen sonido que tiene: no es comparable al de un equipo externo.

Por sólo un poco más, puedes hacerte con una barra como las dos de las que te hablo arriba y mejorar mucho tu experiencia. Incluso si tu tele no es nada del otro mundo, verás como un buen audio hace que lo parezca: no te arrepentirás.

