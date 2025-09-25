El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Este smartwatch infantil tiene más de 100 modos deportivos y cuesta menos de 25 euros

El CATGIFF S60K ofrece a niños y adolescentes seguimiento de actividad y salud, más de 100 modos deportivos, monitorización avanzada y hasta 8,5 días de autonomía en un diseño cómodo y personalizable por solo 23,74€.

Redacción De Tiendas

Jueves, 25 de septiembre 2025, 09:09

El CATGIFF S60K se ha posicionado como una de las opciones más completas y asequibles en el segmento de relojes inteligentes para niños y niñas. Este smartwatch destaca por su pantalla HD de 1,75 pulgadas, que ofrece una visualización clara y atractiva para los más pequeños, y por su diseño robusto y ligero pensado para muñecas infantiles. Además de su apariencia colorida, incorpora más de 100 modos deportivos y funciones como podómetro, pulsómetro, y monitor de sueño, herramientas que ayudan a fomentar hábitos saludables desde edades tempranas.

 

Batería de larga duración

Batería de larga duración

Una de las características más apreciadas del CATGIFF S60K es su batería de larga duración, capaz de alcanzar hasta 8,5 días de uso normal con solo 2 horas de carga. Este reloj inteligente permite a los niños registrar su actividad física, controlar el estrés y la oxigenación en sangre (SpO2), y acceder a utilidades prácticas como despertador, cronómetro o previsión meteorológica.

Su compatibilidad con dispositivos iOS y Android y la posibilidad de personalizar la esfera con más de 100 diseños refuerzan su atractivo como regalo para edades comprendidas entre los 5 y 16 años.

MUCHAS MÁS VENTAJAS

- Amplia variedad de funciones de salud: Incluye monitorización de frecuencia cardiaca, sueño, estrés y SpO2, características que suelen encontrarse en modelos de gamas superiores.

- Más de 100 modos deportivos: Permite registrar actividades muy diversas, superando en este aspecto a modelos como el Garmin vivofit jr.3, que ofrece menos opciones de deporte.

- Autonomía destacable: La batería puede durar hasta 8,5 días con un uso normal, un punto fuerte frente a competidores con autonomía más limitada.

- Uso independiente del móvil: Muchas funciones pueden utilizarse sin conexión constante al teléfono, lo que proporciona mayor libertad a los niños y tranquilidad a los padres.

- Relación calidad-precio: Por menos de 25 euros ofrece prestaciones que en otros modelos requieren una inversión superior, como la personalización de esferas y las alertas inteligentes.

Reloj Inteligente para niños y niñas

elcomercio Este smartwatch infantil tiene más de 100 modos deportivos y cuesta menos de 25 euros

