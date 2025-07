Miguel Illescas (Barcelona, 59 años) confiesa que es un tipo bastante cuadriculado, algo que debe de ser intrínseco a quien lleva medio siglo entre escaques. ... Gran maestro internacional (en los 90 llegó al Top 30 mundial), ocho veces campeón de España, conferenciante, escritor, dirige el portal Ajedrez 21, edita la revista 'Peón de Rey' y es autor de ocho libros de éxito sobre este juego milenario, dos de ellos publicados en 2025, 'Entrena tu mente' y '500 problemas de ajedrez' (ambos en RBA), este último recién salido del horno. Casado con Olga Alexandrova, otra gran maestra, son padres de dos hijas de 16 y 6 años. Illescas ha jugado torneos y olimpiadas en más de 50 países enfrentándose a leyendas como Karpov, al que ganó, o Kasparov, al que nunca pudo vencer… o sí. Porque el ajedrecista español formó parte del equipo de IBM que en 1997 protagonizó un momento histórico al derrotar a Kasparov con el superordenador Deep Blue. Antes de llegar ahí, pasaron muchas cosas…

- ¿Quién le regaló su primer tablero?

- En casa jugaba al ajedrez con mi padre, mi madre y algún vecino. Muy pronto mi padre me empezó a llevar al bar donde él jugaba con sus amigos para presumir de hijo. Yo tenía 10 años y ya jugaba bastante bien. Mi padre era albañil y jugaba al ajedrez como amateur. Nunca se lo tomó en serio. Una vez en un torneo llegamos los dos a la final. No sabía qué hacer. ¿Le gano? ¿No le gano? Él encontró la solución. No se presentó y yo quedé campeón.

- Así que dio sus primeros pasos como ajedrecista en un bar…

- Sí. En otro bar muy cutre de Barcelona, El Oro Negro, había mesas de ajedrez muy viejas con las piezas gastadas. Ahí había jugado Hemingway y podías ver a un millonario echando una partida con un mendigo. Se jugaba por dinero y yo empecé a ir para ganar algún dinerillo porque en mi familia nos hacía mucha falta. Con 15 años era como un tahúr. Siempre ganaba todo lo que mi padre perdía en el juego. Porque mi padre tuvo un grave problema de ludopatía y todavía estoy recuperando lo que él perdió. Siempre he sido un jugador ganador. Si no, no juego.

- Y en una época de su vida se ganaba la vida jugando al blackjack en los casinos…

- Cuando cumplí 18 años me ofrecieron un trabajo jugando en casinos. Yo no jugaba mi dinero, jugaba dinero de capitalistas que me pagaban por ganar y me daban un porcentaje. Era una época en la que todo se hacía de forma manual. Yo contaba las cartas que iban saliendo y llegaba a tener algunas ventajas que pueden darte bastante rédito. Compaginaba informática, ajedrez y blackjack y era bastante complicado porque por las noches acabábamos a las cinco de la mañana. Pero con 18 años se aguanta todo.

- ¿Sigue jugando profesionalmente?

- Nunca me he retirado oficialmente, pero en la práctica casi no juego. No tengo la motivación para jugar profesionalmente, pero todo lo que hago, conferencias, libros, clases, coaching, entrenamiento, mi tienda física y 'online', tiene relación con el ajedrez.

- El ajedrez sirve en la vida diaria…

- El ajedrez es estrategia y toma de decisiones en estado puro. Cuando tú desarrollas un hábito estratégico, te acostumbras a pensar en las consecuencias de tu decisión, a valorar opciones, a ponderarlas de forma objetiva. Y hacer eso de forma disciplinada y reiterada te sirve en la vida porque en la vida estamos tomando decisiones constantemente.

- La evidencia para incluir el ajedrez en la educación es abrumadora, pero no se implanta.

- Es una herramienta fabulosa para enseñar a los alumnos y formar el carácter. La educación debería basarse en motivar porque un alumno motivado es un alumno que aprende, que presta atención. Y se puede motivar enseñando matemáticas de muchas formas y una de ellas es el ajedrez, que es geometría y aritmética y es también un juego, con lo cual la motivación la tienes garantizada.

- El poder de la reina en el ajedrez es enorme, ¿se podría decir que es un juego feminista?

- Feminista no, es un juego integrador. El rey es la pieza más importante y la dama es la pieza más poderosa. Eso es una transformación que se da en el siglo XV. Antes la dama no existía como tal. Existía el alferza, el guardaespaldas del rey. Y en el siglo XV, en Valencia, se transforma el juego medieval, que era el ajedrez árabe, y se convierte en el ajedrez que conocemos hoy. Y uno de los cambios fue convertir el alferza en la reina. Dicen que Isabel la Católica estaba por allí echando un ojo. Y eso provocó no pocos conflictos, porque en el ajedrez árabe, cuando un peón llegaba a la octava fila siempre pedía la torre, que era una pieza masculina. Pero ahora un peón quiere ser dama. Es el primer transexual de la historia y a la iglesia no le gustó esto de que el rey pudiera ser bígamo.

- ¿Blancas o negras?

- Es como preguntar a un equipo de fútbol si prefiere jugar en casa o fuera. Las blancas golpean primero, ocupan el centro, que es una zona estratégica del tablero y las negras tienen que ver si se conforman con un trocito del centro o intentan jugar por las alas.

- ¿Caballo, torre o alfil?

- El caballo es el más divertido; el alfil, quizás el más leal. Y la torre la más poderosa. Si es para ganar te quedas con la torre. Si es para divertirte puedes elegir caballo o alfil.

La tecnología «En el ajedrez Dios existe, la máquina es como un oráculo que siempre tiene razón»

- Yo siempre he jugado muy mal la torre, nunca he sabido manejarla…

- La torre necesita columnas abiertas, tienes que esperar a que se despeje el panorama. Intentar jugar con ella al principio no es buena idea. Las torres y la dama juegan mejor al final.

- ¿Y el enroque?

- El enroque es importantísimo. En la apertura hay tres cosas que hay que hacer. Una es sacar las piezas porque si no es como tener a los jugadores en el banquillo, dominar el centro y enrocar. Entonces, si cumples esas tres, seguro que has jugado bien la apertura. Un caballo en su casilla original domina tres casillas solo. Cuando tú lo movilizas hacia el centro, domina ocho.

Los tres 'tenores'

- Usted formó parte del equipo de IBM que con la supercomputadora Deep Blue derrotó a Kasparov en 1997. Creo que le pidieron que escribiera los puntos débiles de Kasparov y el folio se quedo en blanco…

- Así es. Es que Kasparov ha sido uno de los mejores de la historia, solo se discute si es el mejor con Bobby Fischer y con Magnus Carlsen.

- ¿Si tuviese que elegir a uno?

- Es imposible. Kasparov fue el mejor en el sentido de un reinado más largo. Bobby Fischer fue el más explosivo, tuvo un reinado más corto, pero demostró una superioridad abrumadora contra sus rivales. Y objetivamente Magnus Carlsen es el que juega mejor, porque es el heredero de ellos, ha aprendido de ellos, y es el ajedrez más perfecto que jamás se ha jugado. Carlsen es el último campeón de la vieja estirpe y el primero de la nueva. Es una especie de cíborg, mitad humano, mitad máquina. Ha aprendido de los clásicos, pero también de las máquinas. Creo que me tendría que quedar con Carlsen, muy a mi pesar, porque tengo más admiración por los otros dos.

- Vivió la época de Fischer, pero nunca se pudo enfrentar a él. ¿Cómo se imagina esa partida?

- Fischer me ganaría de calle porque era un jugador temible. Si hubiera tenido a mano los ordenadores actuales, habría enfermado más rápidamente aún, porque era un fanático del ajedrez. Quería dominarlo y saberlo todo, quería ganar. Era un volcán en erupción y el más 'killer' de todos los campeones. Pero llegó un momento en que sus demonios le comían por dentro.

Política «Sánchez y Feijóo están jugando una partida muy sucia, con el tablero lleno de desechos»

- Si sentamos a Trump y a Putin a decidir el futuro del mundo ante un tablero de ajedrez…

- Putin es un dictador, y con esa palabra ya queda definido, pero intelectualmente le da 50 vueltas a la mayoría de líderes occidentales. Es un tío muy listo, y además no dice tonterías. Mi mujer es ucraniana, y si crees que un país como Ucrania puede derrotar a Rusia es porque te quieres creer un cuento.

- Por cierto, a su mujer, Olga, la conoció por el ajedrez…

- Nos conocimos en la Olimpiada de Calvià en 2004 en Mallorca. Ella estaba jugando con el equipo femenino de Ucrania y yo con el equipo español absoluto. Y el último día de casualidad nos encontramos en la fiesta de clausura y empezó una relación. Llevamos juntos más de 20 años. Tenemos dos hijas. Ella está retirada desde 2014. Era muy buena jugadora, estaba en el top 50 femenino mundial, pero en la Olimpiada de Tromso, en Noruega, tuvo una taquicardia que solo superó dejando de jugar.

- ¿Ganaba a Olga al ajedrez?

- Casi mejor no te contesto, jajaja. Los dos somos muy competitivos y enseguida nos dimos cuenta de que para mantener el matrimonio en paz era mejor no jugar. ¡Ni siquiera a las cartas! Perder en ajedrez es muy duro, es un golpe al ego, sobre todo si eres profesional. Así como recomiendo encarecidamente el ajedrez educativo y amateur, no soy tan partidario de recomendar el ajedrez profesional porque es muy estresante.

- 20 minutos de ajedrez al día es...

- Es mantener tu mente sana y evitar que tu cerebro se acabe oxidando.

- ¿Qué partida están jugando Sánchez y Feijóo?

- Es una partida muy sucia, con el tablero lleno de desechos.

- ¿Ábalos y Cerdán han dado jaque mate a Sánchez?

- Yo daría jaque mate a la clase política. Lo otro es una partida en la que hay piezas que no vemos, hay casillas que tienen un agujero que si pasas por allí te caes abajo. Es una partida muy compleja en la que solo nos llega parte de la información.

- ¿La inteligencia artificial acabará con el ajedrez?

- La inteligencia artificial va a ser un cambio brutal, pero no va a matar el arte, lo puede potenciar incluso. El ser humano va a ser más inteligente gracias a las máquinas. Tristemente uno de los primeros usos que se está dando a la IA es el militar.

- ¿No ha perdido belleza el ajedrez con tanta tecnología?

- Ha perdido glamur. Antes un gran maestro era una eminencia. Hoy mi teléfono móvil gana al campeón del mundo. Y ha perdido emoción, porque antes siempre te quedaba la duda de si habías jugado bien, y ahora la máquina es como el oráculo, la máquina es casi Dios. En el ajedrez Dios sí que existe porque la máquina prácticamente siempre tiene razón. Eso le quita emoción e incertidumbre al juego. Me refiero a las nuevas máquinas de redes neuronales.

- Internet ha convertido el ajedrez en un deporte de masas…

- El ajedrez no es un deporte de masas a nivel de los medios tradicionales de radio, prensa y televisión, pero en internet ha encontrado un espacio donde ahora mismo mientras estamos hablando hay varios clubes 'online' con gente jugando que podría llenar un estadio como el Santiago Bernabéu.

- ¿Y un programa de ajedrez en la tele pública? Hubo series como 'Gambito de Dama' que pusieron el ajedrez de moda…

- A principios de los 90 hubo un programa en TVE que tuvo bastante éxito. Se llamaba 'En Jaque' y lo dirigía Leontxo García. El ajedrez es muy televisivo, si se hace bien. Has mencionado 'Gambito de Dama' que fue vista por más de 64 millones de espectadores, un millón por cada casilla del tablero. Ahora seguro que son más. El ajedrez está muy presente en la literatura y en el cine. Goza de muy buena salud y un programa de televisión tendría éxito seguro, pero lo primero en la tele es divertir. Esa es la clave. Si alguien se anima, yo encantado.

- El día no tan lejano en que los humanos llevemos implantados chips… ¿cómo se evitarán las trampas en el ajedrez?

- Va a ser complicado. Es un tema que preocupa mucho en el ajedrez y no sé muy bien cómo lo vamos a resolver.

- ¿Es usted muy cuadriculado?

- Me veo como tal, sí. Soy muy perfeccionista y muy organizado y puedo organizar un equipo de trabajo muy bien. Aunque también me considero creativo, me gustan los retos y aprender.

- ¿Cómo hacer que un niño se interese por un tablero?

- Yo te sugeriría dejar un tablero en casa con las piezas puestas y que sea el niño quien te pregunte, que se interese, «Oye, esto, ¿cómo se juega?» No perseguirle, y dejar que él mismo vaya mostrando interés.