Alejandro Onís e Itziar Méndez vencen en el XXXV Subida a la Campa de Torres

El sierense Alejandro Onís y la fondista de Lugones Itziar Méndez se adjudicaron la victoria en el XXXV Cross Subida a la Campa Torres, que ... organizado por el Santa Olaya, se disputó esta mañana con cerca de 250 participantes en la línea de salida, entre los que hubo una amplia representación de 'runners' de todo el Principado.

Onís no dio demasiadas opciones a sus rivales, a los que no tardó en abandonar para realizar la carrera en solitario. De esa forma, el internacional asturiano repetía victoria en la prueba organizada por el Santa Olaya, en la que marcó un tiempo de 38.34. Ángel Fernández se hizo con la segunda plaza con 41.02, tras superar a Marco García, que se clasificó tercero con 41.21.

Itziar Méndez, por su parte, se hizo con el triunfo con un tiempo de 50.37. Aroa Calvo alcanzó la segunda plaza (50.47) y precedió en la llegada a Marina Pereiro, que concluyó en tercera posición (51.13).