Isabel Barreiro, este lunes, en el Parque de Isabel la Católica. Paloma Ucha
Atletismo

Isabel Barreiro: «Estoy muy contenta por haber dejado atrás dos temporadas muy complicadas»

La atleta gijonesa formará parte del equipo español en el próximo Europeo, en el que «el objetivo será clasificarme entre las 15 primeras»

César Sánchez

Martes, 25 de noviembre 2025, 06:58

La gijonesa Isabel Barreiro firmó una destaca actuación el pasado domingo en Atapuerca, a cuyo trazado volvió una vez más el Campeonato de España ... de campo a través por clubes. Allí se hizo con una de las plazas para formar parte del equipo español que participará el próximo 14 de diciembre en el Campeonato de Europa de la especialidad, que se disputará en la localidad portuguesa de Lagao.

