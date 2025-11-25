Isabel Barreiro: «Estoy muy contenta por haber dejado atrás dos temporadas muy complicadas»

La gijonesa Isabel Barreiro firmó una destaca actuación el pasado domingo en Atapuerca, a cuyo trazado volvió una vez más el Campeonato de España ... de campo a través por clubes. Allí se hizo con una de las plazas para formar parte del equipo español que participará el próximo 14 de diciembre en el Campeonato de Europa de la especialidad, que se disputará en la localidad portuguesa de Lagao.

La fondista del Adidas ya había despachado buenas actuaciones esta temporada en otras competiciones nacionales de campo a través, que fueron su mejor aval para tomar la salida en el trazado burgalés. Atrás dejaba muchos meses de problemas físicos y sinsabores deportivos. Afortunadamente, la atleta asturiana está de vuelta y dispuesta a ser, de nuevo, esa deportista combativa que siempre lucha por estar entre las mejores.

Isabel volvía este lunes a los entrenamientos llena de ilusión, pero, antes de comenzar la sesión preparatoria, recordaba con EL COMERCIO la prueba del pasado domingo y hablaba de sus expectativas para esta temporada invernal. En ese sentido, confesaba estar muy contenta de la carrera ya que, dijo, «mi objetivo era alcanzar una de las tres plazas directas para el Europeo y lo conseguí». Y es que la fondista internacional firmaba la séptima posición en Atapuerca frente a algunas de la mejores corredoras mundiales, siendo la tercera atleta española en cruzar la línea de meta.

Eso sí, la fondista gijonesa no lo tuvo nada fácil en una jornada de esas que hacen afición, ya que las bajas temperaturas y el gélido viento castellano endurecieron más aún una carrera en la que las corredoras africanas se ocuparon de marcar el paso. Barreiro fue protagonista en el grupo perseguidor durante un buen trecho de carrera. La ocasión lo merecía y era el momento de retornar a la élite del cross nacional: «La verdad es que di bastante la cara, pero iba con fuerza y todo salió muy bien».

Continuidad

«Estoy muy contenta por haber dejado atrás un par de temporadas muy complicadas por las lesiones. La pasada campaña fue de transición para poder volver a competir con cierta normalidad y tener continuidad. Ahora se está viendo todo ese trabajo que he realizado y empiezan a llegar los resultados», comentaba la asturiana.

Cuando aún se recupera de la carrera del domingo, Barreiro ya piensa en medirse a la mejores especialistas continentales: «Trataré de llegar lo mejor posible al Europeo. Creo que puedo hacerlo bien. El objetivo sería clasificarme entre las 15 primeras, pero habrá que pelearlo bastante, porque hay un gran nivel».

España a ha sido una de las referencias de este campeonato en las últimas temporadas, en las que «mis compañeras han colocado el listón muy alto». Además, su actuación en el Europeo será fundamental en sus aspiraciones de estar en Florida en el Mundial de cross, al que, reconoció, «también me hace mucha ilusión asistir». Eso sí, pretende no perderse su carrera preferida: la San Silvestre de Gijón. «Si me seleccionan para el Mundial, tendré que pedir permiso a la Federación, pero no me la quiero perder», aseguró.