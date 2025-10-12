Marco García y Lola Pérez conquistan la Media Maratón Verde de Oviedo Fueron los más rápidos en la Media Maratón Verde, que batió su récord participación al contar con 600 corredores

La salida de la prueba ovetense, que tuvo lugar en las inmediaciones del Palacio de los Deportes.

Marco García y Lola Pérez se adjudicaron la victoria en la Media Maratón Verde de Oviedo que este domingo celebró su sexta edición. Además, el catalán Joan Torné completaba en la prueba de la capital asturiana su media maratón número 646, lo que supone un nuevo récord Guinness.

La competición, organizada por el Club Deportivo Más o Menos, lograba completar las plazas previstas, alcanzando el límite máximo de participantes de 600 corredores inscritos, doblando, de esa forma, los dorsales asignados el pasado curso. Destacó, igualmente, la proyección que ha conseguido la carrera ovetense, ya que, además de un buen número de corredores de otras comunidades autónomas, contó con hasta 77 atletas extranjeros en la línea de salida. Ademas, esta edición tuvo carácter benéfico, ya que los participante podían realizar donaciones en favor de la Asociación Galbán en el momento de inscribirse,

Los participantes tomaban la salida, como es tradicional, en las inmediaciones del Palacio de los Deportes, que desde la primera edición ha sido testigo como de cómo esta prueba ha ido creciendo y haciéndose con un lugar en el calendario de pruebas pedestres en el Principado.

Los participantes tenían por delante algo más de 21 kilómetros en un trazado que se desarrolló, entre otros lugares, por la senda Verde de Oviedo y que alcanzó lugares tan emblemáticos como el San Miguel de Lillo.

Marco García estaba entre los favoritos y no falló. Eso sí, la incógnita estaba en cómo le afectaría a sus fuerzas su participación en la Medio Maratón Gijón, que se corrió en la jornada previa. Sin embargo, parece que no fue demasiado y que se recuperó perfectamente para la carrera de ayer porque dominó con claridad la media maratón, en la se impuso con un tiempo de 1h16.56.

Jorge Rubia, lejos del vencedor, se clasificaba segundo, con 1h19.14. Iván Kuzmenko, por su parte, se hacía con la tercera plaza con 1h20.01.

Lola Pérez, por su parte, también se mostró en un buen momento y lograba la victoria con cierta facilidad, como así se refleja en su crono de 1h34.45, por el 1h39.36 que acreditó Carmen García-Riaño, segunda clasificada y que, como Marco García, también tomó parte en la carrera gijonesa. Mar García, de igual forma, también estuvo entre las mejores corredoras de la competición ovetense. Acreditó un tiempo de 1h42.20 y para ella fue el último cajón del podio en categoría femenina.

