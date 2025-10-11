La Media Maratón toma las calles de Gijón con 2.500 corredores Un nuevo recorrido y un sol de justicia marcan la jornada deportiva en las que los participantes recorrerán algo más de 21 kilómetros

Los corredores, a la salida de la prueba.

César Sánchez Gijón Sábado, 11 de octubre 2025, 17:39 Comenta Compartir

Gijón es este sábado un auténtico circuito de atletismo. la decimocuarta edición de la Media Maratón Gijón, Villa de Jovellanos congrega a más de 2.500 corredores en una jornada en la que acompaña también el tiempo.

Para un gran número de corredores la MBA Media Maratón Gijón, que organiza el Patronato Deportivo Municipal de Gijón de forma conjunta con el Club Gijón Atletismo y que cuenta con EL COMERCIO entre sus colaboradores, se ha convertido en un auténtico desafío para los atletas populares que buscarán superar sus límites y rebajar sus marcas. Otro de los atractivos de la prueba es que estará en juego el cetro regional de la distancia al tener entidad de campeonato de Asturias.

Esta media maratón promete un gran espectáculo que los aficionados volverán a seguir de cerca llenando todo el circuito, donde animarán a los corredores desde sus primeras zancadas. Además, en esta edición, la prueba vuelve a contar con un plantel de participantes que ofrecerá un gran espectáculo a los aficionados en su lucha por el triunfo, con la meta en el complejo deportivo de Las Mestas. Un destino que tendrán que alcanzar sobre el nuevo trazado que se estrena para la ocasión. Con el remozado recorrido, la organización ha intentado hacerlo más urbano, manteniendo un perfil que sigue siendo uno de los mejores de España para acreditar buenos registros.

El trazado presenta sus principales cambios en los primeros kilómetros, en los que abandona la avenida de la Pecuaria para transitar por un improvisado circuito que discurre por La Guía y las vías Justo del Castillo y Quintana, Doctor Fleming, Piles, El Molinón y, de nuevo, Justo del Castillo y Quintana.

El recorrido de la Media Maratón

La carrera arrancará en la avenida Albert Einstein y recorrerá los siguientes puntos de la ciudad: Km 1-5: avenida Justo del Castillo y Quintana, paseo del Doctor Fleming, puente del Piles y avenida de El Molinón.

Km 6-10: carretera Piles–Infanzón, Providencia, José García Bernardo, Rufo García Rendueles, Cabrales, Ventura Álvarez Sala, Melquiades Álvarez y Muelle de Oriente.

Km 11-15: Rodríguez San Pedro, Mariano Pola, avenida de Galicia, Camino del Cortijo, Marqués de San Esteban, Corrida, San Antonio, San Bernardo y Jovellanos.

Km 16-20: Capua, Eladio Carreño, Rufo García Rendueles, Molinón, Quini, Villaviciosa, Ezcurdia, Castilla y Avenida de la Costa.

Km 21: Meta en el Velódromo de Las Mestas.

Los cortes de tráfico

Albert Einstein quedará cerrada entre Corín Tellado y Justo del Castillo desde las 13.00 horas para el montaje de la salida.

Durante la prueba, el recorrido se cortará con antelación suficiente y no se reabrirá hasta que pase el último corredor y se garantice la seguridad.

No se podrá acceder a garajes ni fincas situadas en las calles afectadas mientras dure la carrera.

Calles y zonas afectadas

Prohibido estacionar : calle Albert Einstein (zona de salida), Jesús Revuelta, Rosalía de Castro y parcialmente Pintor Orlando Pelayo.

Zonas más afectadas : La Guía, Rinconín, Puente del Piles, Muro, Cimadevilla, Muelle (Rodríguez San Pedro, Marqués de San Esteban), Plaza Máximo, Natahoyo, Moreda, aledaños de El Molinón y El Bibio (Torcuato Fernández Miranda, Ezcurdia y Ctra. de Villaviciosa).

Recomendaciones

La organización y la Policía Local aconsejan no utilizar vehículos particulares en las zonas del recorrido y seguir siempre las indicaciones de agentes, Protección Civil y voluntarios. En caso de emergencia, los teléfonos de contacto son 985 181 100 o 092.

Temas

Atletismo

Gijón