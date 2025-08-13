El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Media Maratón de Gijón de 2024. Arnaldo García
Atletismo

La nueva fecha de la Media Maratón de Gijón triunfa entre los aficionados

Tras agotarse las dos mil plazas previstas, la organización ha puesto a disposición de los corredores otros 500 dorsales

César Sánchez Tessier

César Sánchez Tessier

Gijón

Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:04

La Medio Maratón de Gijón 'Villa de Jovellanos' apostaba fuerte esta campaña por ofrecer a los aficionados una vuelta de tuerca. La primera ... y principal novedad es que cambiaba de fecha, pasando a celebrarse el 11 de octubre. La modificación de fecha no venía sola e incluía cambios en su trazado con el objetivo integrar más aún la prueba en la ciudad, como uno de los máximos exponentes del deporte popular en Gijón.

