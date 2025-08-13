La nueva fecha de la Media Maratón de Gijón triunfa entre los aficionados

La Medio Maratón de Gijón 'Villa de Jovellanos' apostaba fuerte esta campaña por ofrecer a los aficionados una vuelta de tuerca. La primera ... y principal novedad es que cambiaba de fecha, pasando a celebrarse el 11 de octubre. La modificación de fecha no venía sola e incluía cambios en su trazado con el objetivo integrar más aún la prueba en la ciudad, como uno de los máximos exponentes del deporte popular en Gijón.

Tras la sorpresa inicial, la nueva ubicación de la prueba en el denso calendario nacional, no tardó en calar entre los 'runners', principalmente de Norte de España, donde la prueba organizada por el Patronato Deportivo Municipal de Gijón y el Club Gijón Atletismo, es un auténtico referente. Su trazado, ideal para realizar buenos registros y el mimo con el que se trata a los participantes, son, igualmente, determinantes para que esta media maratón esté entre las preferidas de muchos corredores.

Estas circunstancias han tenido su impacto inmediato en las inscripciones, que no tardaron en registrar un alto nivel de atletas que no quieren perderse el Villa de Jovellanos. Tanto es así que a finales de la pasada semana se agotaron las 2.000 plazas previstas.

Por ello, los organizadores no dudaron en plantearse dar cabida en la carrera a nuevos atletas, habilitando medio millar de nuevos dorsales para la competición gijonesa que, además, este curso decidirá los títulos del Campeonato de Asturias de la distancia.

De ellos, solo quedan poco más de más la mitad, por lo que ha falta de algo más de cincuenta días para el cierre de las inscripciones, todo apunta que se volverá a colgar una campaña más el 'no hay plazas'.

Carrera de la Playa

Nadie tiene dudas de que Gijón es la ciudad del 'runnig'. Por sus calles, sus caminos y desde hace muchos años en sus playas. La Carrera Nocturna Playa de San Lorenzo se celebrará el próximo 19 de agosto y también ha agotado las 700 plazas previstas para la prueba absoluta. Solo quedan algunos dorsales para las prueba de menores.