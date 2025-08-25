El Triatlón Santa Olaya contará con más de 130 participantes de seis autonomías

«Hablar de las treinta y una ediciones del Triatlón Santa Olaya refleja el buen hacer de este club como organizador en pruebas tan complicadas ... como esta». Así abría Jorge Pañeda, concejal de Deportes, su intervención en la presentación de la prueba, que ayer volvía un curso más al Ayuntamiento de Gijón para realizar la puesta de largo. No hay que olvidar que esta es la competición más antigua del calendario regional y una de las que cuenta con más ediciones en el nacional y que «se ha convertido en un clásico en el deporte de la ciudad», hizo hincapié el edil gijonés en el acto.

La prueba se disputará el sábado y ya cuenta con más de 130 participantes, entre los que habrá deportistas procedentes de seis comunidades autónomas, formando parte además del recién creado circuito astur-cántabro de la especialidad. «Es una cifra de triatletas muy positiva», señalaba Ángel Fernández, presidente de la territorial asturiana, que no dejó pasar la ocasión de «agradecer al Santa Olaya su empeño por colaborar y ser partícipe de esta disciplina, con esa vocación de querer convertirse en escaparate de la ciudad a través del deporte». Igualmente, subrayó el papel que tiene el Ayuntamiento de Gijón en la promoción del triatlón, ya que es «la única ciudad con dos pruebas en el calendario regional».

La competición mantiene su formato y se disputará en modalidad esprint, por lo que los participantes tendrán que nadar 750 metros, recorrer en bicicleta 20 kilómetros y finalizar con otros 5 de carrera a pie. La prueba de natación se disputará en la dársena de la playa de El Arbeyal y la competición de carrera a pie en su paseo. El segmento de ciclismo mantiene su exitoso y exigente trazado, que cedió su carácter urbano para disputarse sobre un recorrido que alcanza la Campa Torres y su entorno.