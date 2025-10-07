Los 'Wolves' quieren aullar fuerte en el atletismo asturiano
El club gijonés, al frente del que está Nacho Lacarra, presentó a sus categorías menores en Las Mestas
Gijón
Martes, 7 de octubre 2025, 06:30
El curso deportivo para los más jóvenes del Club Wolves Born to Run arrancaba este lunes en el complejo deportivo Las Mestas de Gijón, donde ... hicieron su presentación y donde más de un centenar de atletas de categorías menores llenaron la pista con sus camisetas negras.
Su escuela nacía hace solo trece meses con una docena de niños, ya que «pensábamos que se podía hacer atletismo de forma diferente y apostamos por ello», señala Nacho Lacarra, 'alma mater' de este nuevo proyecto deportivo.
Y ayer demostraron que su trabajo no ha sido en balde durante el poco más de un año transcurrido desde su fundación, como reflejaban el entusiasmo y las ganas con el que estos jóvenes deportistas, muchos de ellos noveles en esta campaña, sobre el sintético de recinto deportivo gijonés, en el que el club presentaba a su mascota 'Wolvy'.
Un escuela diferente
En esa diferente manera de entender el atletismo, su escuela ha incluido el trail, una especialidad en auge y en la que la que este club, a pesar de contar con una corta trayectoria, ya ha conseguido algunos éxitos que ha llevado a sus deportistas a competiciones del más exigente nivel y que les ha convertido en uno de los más punteros en montaña.
Además, no solo aglutina a deportistas gijoneses, sino que también cuenta en sus filas con atletas procedentes de Villaviciosa, Colunga e incluso de las cuencas mineras.
El club nació con vocación de consolidarse en las próximos campañas. Para ello, Lacarra tiene claro que las claves serán «la paciencia y el trabajo. Contamos con muy buenos monitores muy motivados y gente motivante, y eso funcional». «Esta campaña hemos arrancado muy fuerte con muchos niños y aspiramos a seguir creciendo», añadió
Sus próximo desafío no tardará en llegar. Será dentro de tres semanas en el regional de cross por clubes, en el que «esperamos clasificar a cuatro equipos para el Campeonato de España», dijo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión