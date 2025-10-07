Los 'Wolves' quieren aullar fuerte en el atletismo asturiano

El curso deportivo para los más jóvenes del Club Wolves Born to Run arrancaba este lunes en el complejo deportivo Las Mestas de Gijón, donde ... hicieron su presentación y donde más de un centenar de atletas de categorías menores llenaron la pista con sus camisetas negras.

Su escuela nacía hace solo trece meses con una docena de niños, ya que «pensábamos que se podía hacer atletismo de forma diferente y apostamos por ello», señala Nacho Lacarra, 'alma mater' de este nuevo proyecto deportivo.

Y ayer demostraron que su trabajo no ha sido en balde durante el poco más de un año transcurrido desde su fundación, como reflejaban el entusiasmo y las ganas con el que estos jóvenes deportistas, muchos de ellos noveles en esta campaña, sobre el sintético de recinto deportivo gijonés, en el que el club presentaba a su mascota 'Wolvy'.

Un escuela diferente

En esa diferente manera de entender el atletismo, su escuela ha incluido el trail, una especialidad en auge y en la que la que este club, a pesar de contar con una corta trayectoria, ya ha conseguido algunos éxitos que ha llevado a sus deportistas a competiciones del más exigente nivel y que les ha convertido en uno de los más punteros en montaña.

Además, no solo aglutina a deportistas gijoneses, sino que también cuenta en sus filas con atletas procedentes de Villaviciosa, Colunga e incluso de las cuencas mineras.

El club nació con vocación de consolidarse en las próximos campañas. Para ello, Lacarra tiene claro que las claves serán «la paciencia y el trabajo. Contamos con muy buenos monitores muy motivados y gente motivante, y eso funcional». «Esta campaña hemos arrancado muy fuerte con muchos niños y aspiramos a seguir creciendo», añadió

Sus próximo desafío no tardará en llegar. Será dentro de tres semanas en el regional de cross por clubes, en el que «esperamos clasificar a cuatro equipos para el Campeonato de España», dijo.