El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Noemí Ugochuwku sube el balón para el Aceites Abril Adba Sanfer. Jesús Manuel Pardo
Baloncesto

El Aceites Abril Adba Sanfer se lleva el derbi en Gijón por detalles

Las avilesinas fueron mejor que el Siroko Gijón en unos últimos tres minutos que decidieron el duelo de rivalidad

Alfonso Alonso

Gijón

Sábado, 11 de octubre 2025, 22:19

Comenta

La espera mereció la pena. Casi ocho años después, Asturias volvió a presenciar un derbi en Liga Femenina 2 y el duelo de máxima rivalidad ... regional no decepcionó, manteniendo en vilo al Palacio hasta los últimos instantes, momento en el que el Aceites Abril Adba Sanfer hizo suyo el partido (61-64).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la mujer que había sido rescatada por un joven tras precipitarse por el Muelle
  2. 2 Lidl avanza en la construcción de un nuevo supermercado en uno de los principales accesos a Gijón
  3. 3 Todo listo en Gijón para para una media maratón de récord: recorrido, cortes de tráfico...
  4. 4 Atropella a un joven en patinete y se da a la fuga en Gijón
  5. 5

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  6. 6

    Un fallo técnico en las pruebas de conducción genera dudas en el proceso selectivo de EMTUSA
  7. 7 Asesinado a tiros en su coche: muere a los 29 años el joven cantante Fede Dorcaz
  8. 8 Detenido por quemar la vivienda de la vecina «problemática» de El Coto, en Gijón
  9. 9

    Principado y transportistas estallan contra la idea de cobrar por las autovías para liberar el Huerna: «Sólo faltaba eso»
  10. 10 El ministro Óscar Puente, sobre un diputado por Asturias: «Es un personaje absolutamente cómico»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Aceites Abril Adba Sanfer se lleva el derbi en Gijón por detalles

El Aceites Abril Adba Sanfer se lleva el derbi en Gijón por detalles