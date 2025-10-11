El Aceites Abril Adba Sanfer se lleva el derbi en Gijón por detalles

La espera mereció la pena. Casi ocho años después, Asturias volvió a presenciar un derbi en Liga Femenina 2 y el duelo de máxima rivalidad ... regional no decepcionó, manteniendo en vilo al Palacio hasta los últimos instantes, momento en el que el Aceites Abril Adba Sanfer hizo suyo el partido (61-64).

La primera mitad fue un intercambio de golpes, de planteamiento de sistemas, y sin ningún equipo con capacidad suficiente como para abrir diferencias en el marcador, sobresaliendo la local Russell, generadora de un gran caudal ofensivo y capaz de irse ya en dobles dígitos al entretiempo (31-30 al descanso).

Siroko Gijón Basketball Tesson (14), Cortés (2), Russell (23), Ainsa (12), Hueso (0) –quinteto inicial– Yuste (6), Peces (1), Mera (0), Hamidi (3), Llanos (-). 61 - 65 Aceites Abril Adba Sanfer Larsen (9), Fraile (11), Janssen (10), Sevilla (9), Ugochuwku (13) –quinteto inicial– Lorenzo (9), Azqueta (0), Prats (0), Ramos (0), Pérez (0), Martínez (0), Fuentes (3). Parciales 13-16, 18-14, 18-12 y 12-22.

Incidencias María Busto y Sergio Paniagua.

Vuelta de vestuarios y Siroko Gijón trató de romper el encuentro con una desatada Lisa Tesson desde el perímetro con dos triples anotados recién estrenado el cuarto que provocaban que se estirara la diferencia, manteniendo el dominio hasta la conclusión del tercer periodo (49-42). De cara parecía que tenía el equipo local el partido frente a un Adba Sanfer que sufría en el triple y remaba contracorriente con rachas negativas de acierto, jugadoras con más faltas de las que les gustaría y chocando contra grandes defensas rojiblancas.

Sin embargo, el técnico visitante, Carlos Galán, daría con la tecla en el paso por los banquillos, convirtiendo a la postre a este último cuarto, en el más productivo en anotación de las avilesinas y el más flojo en acierto de las gijonesas. Con cabeza fría, buenas decisiones y encabezados por cinco puntos consecutivos de Lorena Lorenzo, levantaron las avilesinas ese match ball que podían tener en contra y fueron limando su desventaja aprovechando una mayor espesura ofensiva del cuadro gijonés. A tres minutos del final, la danesa Larsen consumó la remontada (54-56) y, aunque, de nuevo Russell no se daba por vencida (56-56), pequeños detalles y una mejor gestión avilesina de los ataques en los últimos dos minutos, a los que entraban con la moral por las nubes, fruto de sendas canastas de Janssen y Ugochuwku, fue decisiva para que el derbi fuese a parar a manos de las de la villa del Adelantado, que suman dos victorias en dos partidos.