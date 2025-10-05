El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Lorena Lorenzo fue una de las mejores del partido. Pablo Nosti
Baloncesto femenino

El Abril Adba Sanfer rompe el partido tras el descanso para debutar con victoria

Las avilesinas cimentaron su escapada en el marcador en el juego interior y una defensa que anuló al Manresa

Alberto Santos

Alberto Santos

Avilés

Domingo, 5 de octubre 2025, 19:06

Comenta

El Aceites Abril Adba Sanfer no pudo tener mejor tarjeta de presentación en la nueva temporada de Liga Femenina 2 ante su afición en El ... Quirinal. A pesar de una primera parte igualada con reparto de aciertos y errores por ambas partes, el descanso fue un punto de inflexión para las avilesinas, que regresaron a la cancha con más agresividad defensiva hasta anular al Manresa y un juego interior brillante que abrió la defensa de las catalanas.

