El Abril Adba Sanfer rompe el partido tras el descanso para debutar con victoria

El Aceites Abril Adba Sanfer no pudo tener mejor tarjeta de presentación en la nueva temporada de Liga Femenina 2 ante su afición en El ... Quirinal. A pesar de una primera parte igualada con reparto de aciertos y errores por ambas partes, el descanso fue un punto de inflexión para las avilesinas, que regresaron a la cancha con más agresividad defensiva hasta anular al Manresa y un juego interior brillante que abrió la defensa de las catalanas.

El Abril Adba Sanfer entró mejor al partido, con concentración en defensa y buena circulación de balón para encontrar situaciones de tiro a larga distancia. Pronto se pusieron seis arriba, pero una mala selección de lanzamientos en ataque le permitió al Manresa recortar la diferencia y provocar el primer tiempo muerto pedido por Carlos Galán.

Las catalanas empezaron a defender mejor y a llevar al límite de la posesión a las jugadoras locales, lo que provocaba imprecisiones en los tiros. El primer cuarto finalizó uno arriba (14-13) para las avilesinas, que empezaron el segundo cuarto concienciadas de que tenían que potenciar un juego interior que había estado casi inédito hasta entonces.

Abril Adba Sanfer Larsen (15), Sara Fraile (9), Janssen (15), Sevilla (4), Noemí Ugochukwu (16) –equipo inicial– Marina, Lorenzo (10), Carlota (5), Sofía, Lúa, Carmen, Gabriela. 74 - 56 Manresa CBF Carla (3), Iona (5), Almasque (6), Elia (18), Desirée Zafra (10) –equipo inicial– Sira (4), María (3), Teixidó (7), Laura, Mar Martí, Claudia.

Eso permitió atacar mejor la dura defensa catalana y recuperar el mando en el marcador, aunque dos triples del Manresa y el desorden de las avilesinas antes del descanso dejaron el marcador en un igualado 30-29.

Carlos Galán incidió en el mensaje a sus jugadoras, que volvieron de los vestuarios con más intensidad defensiva y potenciando el juego interior. Noemí Ugochukwu avisó de las intenciones avilesinas con una penetración a canasta nada más comenzar la segunda mitad y a partir de ahí se cimentó un tercer cuarto arrollador con Janssen y Lorena especialmente acertadas pivotando en la pintura.

El rebote también era para las avilesinas, que subieron igualmente el acierto en el tiro, especialmente con Larsen y Sara Fraile. Si a eso se suma la defensa casi perfecta no es de extrañar el parcial de 24-6 en el tercer cuarto para dejar prácticamente sentenciado el partido con un 54-35 prácticamente insalvable.

Las jugadoras catalanas, impotentes en ataque y desarboladas en defensa, no atinaban a encestar y el último cuarto les pesó como una losa. En el lado del Abril Adba Sanfer, con la victoria encauzada Carlos Galán aprovechó para repartir minutos en un final plácido (74-56).

Ugochukwu fue la máxima anotadora con 16 puntos, seguida con 15 por Larsen y Janssen. Lorena aportó 10 puntos y Sara Fraile 9 en un partido muy completo de todas las jugadoras.

El Abril Adba visitará al Siroko Gijón en el primer derbi asturiano el sábado a las 17 horas.