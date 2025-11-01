El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Noemí, bastión ofensivo del Aceites Abril Adba Sanfer, con el balón a la izquierda. Pablo Nosti
Baloncesto | Aceites Abril Adba Sanfer 69 - Maristas Coruña 63

El Aceites Abril Adba Sanfer vence al líder Maristas para seguir soñando este curso

Hasta cinco equipos empatan a cuatro victorias en lo más alto de la tabla, con las avilesinas disfrutando después de años difíciles

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:45

Comenta

Hubo un tiempo en el que el Aceites Abril Adba Sanfer peleaba por ascender a Liga Femenina. También otro en la que el club ... se tuvo que recomponer desde Primera Nacional. Y después de varias temporadas muy complicadas en Liga Femenina 2, consiguiendo la permanencia en los despachos, las avilesinas se han ganado soñar y esta noche hicieron disfrutar de lo lindo a El Quirinal al vencer con solvencia al hasta entonces líder Maristas (69-63).

