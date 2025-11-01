El Aceites Abril Adba Sanfer vence al líder Maristas para seguir soñando este curso

Hubo un tiempo en el que el Aceites Abril Adba Sanfer peleaba por ascender a Liga Femenina. También otro en la que el club ... se tuvo que recomponer desde Primera Nacional. Y después de varias temporadas muy complicadas en Liga Femenina 2, consiguiendo la permanencia en los despachos, las avilesinas se han ganado soñar y esta noche hicieron disfrutar de lo lindo a El Quirinal al vencer con solvencia al hasta entonces líder Maristas (69-63).

Fue un partido vibrante, de altos vuelos, de los que hasta este curso parecían haber pasado a mejor vida en la cancha avilesina. Con los fichajes, Noemí Ugochukwu, Emilie Larsen y Taylor Janssen funcionando a pleno rendimiento y minutos para canteranas como Carlota Azqueta, Lúa Pérez y la jovencísima Helena Prats, que sigue dando pasos adelante en su progresión.

En el primer cuarto se vio a un gran Adba Sanfer. Certero en el tiro y sólido en defensa, yéndose al banquillo con siete puntos de diferencia (18-11). Sin embargo, ninguna victoria es fácil y Maristas Coruña pondría encima de la mesa su condición de líder tras el breve tiempo de asueto. Bajo la dirección de la menuda pero matona Josefina Zeballos, las coruñesas no solo fueron capaces de recortar diferencias, sino que, grano a grano, serían capaces de darle la vuelta al electrónico antes de irse a vestuarios (30-31).

Aceites Abril Adba Sanfer Emilie Larsen (13), Sara Fraile (3), Taylor Janssen (10), Esther Sevilla (10) y Noemí Ugochukwu (17) –equipo inicial– Lorena Lorenzo (3), Carlota Azqueta (5), Helena Prats, Lúa Pérez y Carmen Martínez (8). 69 - 63 Maristas Coruña Nuria Ríos, Ana Jiménez (9), Josefina Zeballos (14), Sofía Arcos (13) y Brenda Fontana (10) –equipo inicial– Nevena Dimitrijevic (3), Carla Naya, Eugenia Filgueira (5), Sonia Bra, Raquel Botana, Marta Rivas y Andrea Pérez (9). Parciales 18-11, 12-20 (30-31, descanso), 22-15 (52-46) y 17-17 (69-63).

Árbitros Álvaro Cubero e Iván Valbuena. Sin eliminadas.

Incidencias partido de la jornada 5 del grupo B de Liga Femenina 2 disputado en el polideportivo del Quirinal.

En otros tiempos, este revés hubiera significado el 'acabose' para el Adba en la reanudación. Pero el equipo de esta temporada parece hecho de otra pasta. Se percibe la conexión entre las jugadoras pese a ser una plantilla prácticamente nueva y fruto de ello llegó la reacción de las de Carlos Galán, fundamentada en el acierto desde la línea de tres (35%) y la cantidad de rebotes ofensivos capturados, un total de 13 por 6 de Maristas.

Con un parcial de 22-15 al término del tercer cuarto, el partido parecía encaminado (52-46), pero había que cerrarlo y muchas veces en deporte eso es lo más difícil. El Adba pasó por tramos en los que hacer una canasta parecía una odisea, pero se mantuvo firme en defensa y sobre todo a la hora de capturar rebotes y fue capaz de soportar las acometidas de un Maristas Coruña que, aunque peleó hasta el final, acabó por caer rendido ante la superioridad avilesina.

A nivel individual, destacó por encima del resto Noemí Ugochukwu, que a sus 21 años está recuperando su mejor versión después de haber disputado en su día hasta dos temporadas en LF Challenge, segunda categoría nacional. La alero gaditana consiguió 17 puntos, 12 rebotes y 2 asistencias para una valoración de 22. Con este triunfo, el Adba empata en cabeza con cuatro victorias con León, Ibaizabal, Mataró, Maristas y Cortegada.